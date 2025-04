V celjski bolnišnici zanikajo plačilo pravnih storitev za predsednika sveta zavoda Subotiča

V celjski bolnišnici zatrjujejo, da niso plačali nobenih storitev za predsednika sveta zavoda Tomaža Subotiča. Pravno mnenje, ki so ga naročili pri odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič leta 2023, pa se je nanašalo na podjemne pogodbe radiologov, so za STA zapisali v odzivu na nedeljsko poročanje POP TV, po katerem je Subotič tudi odstopil.

POP TV je namreč v nedeljski rubriki oddaje 24ur Fokus preverjal, ali je pravno mnenje, ki ga je Subotič potreboval za eno od družb, kjer je nadzornik, plačala celjska bolnišnica. Pridobili so namreč sporočilo sms, ki razkriva, da je Subotič to mnenje pri odvetniški družbi Nine Zidar Klemenčič naročil kar prek prvega moža bolnišnice Dragana Kovačiča. Obenem pa naj bi bolnišnica z Zidar Klemenčič tudi za to obdobje retroaktivno sklenila pogodbo za pravne storitve, tudi za izdelavo pravnega mnenja. Dokaza, ki bi potrjeval ali zanikal možnost zlorabe, jim bolnišnica ni posredovala.

Bolnišnica priložila specifikacijo

»Odvetniška družba Zidar Klemenčič je Splošni bolnišnici (SB) Celje januarja 2023 izstavila račun, v katerem je zaračunala storitve, opravljene za bolnišnico,« so danes za STA zapisali v bolnišnici. Priložili so specifikacijo, iz katere izhaja, da gre pri izpostavljenih storitvah za pripravo pravnega mnenja, vezanega na kršitve podjemnih pogodb radiologov v SB Celje, in predloge, vezane na ukrepanje zoper radiologe. Kot pojasnilo, zakaj tega niso razkrili že televiziji, pa so navedli, da so od njih želeli specifikacije vseh računov, ki pa da jih ne morejo razkriti v celoti.

Prav tako ne drži očitek POP TV, da je bolnišnica pogodbo z odvetniško družbo Zidar Klemenčič sklenila retroaktivno, so zatrdili.

»Delovanje vodstva SB Celje je zakonito in vedno v korist bolnišnice in zlasti pacientov, kjer smo v zadnjih letih dosegli pomembne premike v oskrbi pacientov celjske regije,« so ob tem dodali v bolnišnici in nanizali nekatere svoje dosežke.

Glede odstopa predsednika sveta zavoda Tomaža Subotiča pa so navedli, da »gre za njegovo osebno odločitev, ki jo je treba spoštovati«. »V vsakem primeru ponovno poudarjamo, da noben pravni posel, ki ga je plačala SB Celje, ni bil povezan s poslovnimi aktivnostmi Subotiča,« so sklenili.

Odstopil na rojstni dan

Subotič, ki je bil v svet zavoda bolnišnice imenovan septembra 2022 po zamenjavi identitete bolnikov v bolnišnici, je v nedeljskem odzivu za STA sicer zapisal, da je funkcijo člana in predsednika sveta celjske bolnišnice sprejel, ker je menil, da lahko glede na svoje izkušnje in znanje prispeva k izboljšanju razmer. Po poročanju POP TV, ki po njegovem ni upoštevalo dejstev, pa se je odločil, da si podari darilo za današnji 66. rojstni dan in odstopi.

V kabinetu predsednika vlade pa so zapisali, da bo predsednik vlade v okviru svojih pristojnosti zahteval od resorne ministrice, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju v Splošni bolnišnici Celje ustrezno ukrepa, so še napovedali v odzivu za STA.

Tudi v odvetniški družbi so že za POP TV zatrdili, da so Splošni bolnišnici Celje skladno s pogodbo zaračunavali samo storitve, opravljene za bolnišnico.