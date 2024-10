Ste med njimi? Astrološki znaki, ki so zviti kot lisice

Vsak astrološki znak ima lastnost, po kateri odstopa od drugih, rojeni v določenih so denimo zviti in prebrisani.

Premorejo inteligenco, šarm, poznajo skrite strategije in vedo, kako doseči tisto, kar si želijo. Kateri so ti znaki, razkriva index.hr.

Dvojček

Njihove misli so hitre, njihov jezik še hitrejši. Dvojčki imajo neverjetno sposobnost prilagajanja in po zaslugi svojih komunikacijskih veščin vedno dobijo, kar hočejo.

Njihova zvitost in prebrisanost izhajata tudi iz njihove dvojne narave, zaradi nje vedno povedo tisto, kar drugi hočejo slišati. Kameleonski dvojčki znajo vsak položaj obrniti sebi v prid.

Verbalno spretni vedo, kako prepričati še takšne dvomljivce, zaradi hitrih misli pa so vedno korak pred drugimi.

FOTO: Shutterstock

Škorpijon

Medtem ko so dvojčki odprti in jasno izražajo svoje namere, so rojeni v znamenju škorpijona bolj tihi, razmišljajo v sebi in analizirajo zadeve ter tako vedno vidijo vse njihove plati.

Njihov analitični um jim vedno omogoča snovanje dobrega načrta, in ko nastopi čas za akcijo, delujejo spontano ter samozavestno.

Škorpijon z zvitostjo, načrtom in tiho manipulacijo vedno pride do svojega cilja.

FOTO: Siphotography/Gettyimages

Vodnar

Vodnarji na svet gledajo z drugačnega zornega kota kot večina. Prav to je tisto, kar jim omogoča napredovanje na vseh področjih.

Oni veliko prej, kot drugi prepoznajo priložnosti ter iz njih izvlečejo najboljše.

Njihov stil je subtilen in večina sploh ne opazi, kaj ima vodnar v načrtu, dokler tega ne uresniči. Tako so rojeni v tem znaku vselej zmagovalci z velikim nasmehom na obrazu.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Riba

Ribe na prvi pogled delujejo kot zamaknjeni sanjači, a v bistvi se njihova moč skriva v posebno taktiki: one na nevsiljiv in nežen način počasi dosegajo svoje cilje in uresničujejo namere.

Tiho zbirajo informacije, te pa izkoristijo na najboljši možni način. Hkrati sočutne ribe prepoznajo šibke točke drugih in tako okolico neopazno povlečejo na svojo stran.

Da so z zvitimi taktikami vodo napeljale na svoj mlin, drugi opazijo šele, ko je že prepozno.