V teh znakih rojenim moškim je usojen samski stan

So astrološka znamenja, ki prisegajo na tradicionalne vrednote v ljubezni in razmerju. In so takšni, ki od njih raje odstopajo. Prav zato jim je morda usojeno, da ostanejo samski.

Zlasti to velja za moške, rojene v treh astroloških znakih. Katerih, odgovarja City magazine.

Dvojček: stalni iskalec novosti

Dvojčki so po naravi radovedni, dinamični in družabni. Raje, kot bi se povsem predali enemu partnerju, raziskujejo svet, spoznavajo nove ljudi, nabirajo nove izkušnje.

Njihov največji strah je strah pred izgubo osebne svobode, na zakon ali resno zvezo pa pogosto gledajo kot na omejevanje njihove individualnosti in brezskrbnosti.

Kratke zveze jim niso tuje, v dolgi pa se hitro začno dušiti in iz nje praviloma ob prvi priložnosti pobegnejo.

FOTO: Shutterstock

Strelec: avanturist brez meja

Strelci so večni raziskovalci in iskalci avantur. Svoboda jim pomeni vse, saj stalno iščejo nove priložnosti in hrepenijo po nepozabnih dogodivščinah. Ideja resne zveze ali zakona je zanje preveč tradicionalistična in prinaša preveč omejitev.

V njihovih očeh intimen odnos vse prevečkrat predstavlja oviro do stila življenja, ki jim je najbolj ljub.

Le redko jih torej zamika, da bi živeli v toplem, varnem gnezdu ob resnem partnerju.

FOTO: Danielkrol/Gettyimages

Vodnar: ljubitelj svojega sveta

Posebni posamezniki, ki bolj, kot vse drugo, cenijo neodvisnost. Vodnarji so predani lastnim ciljem ter vizijam in partner bi jih pri doseganju teh lahko oviral.

Raje, kot bi se vezali, zato sledijo svojemu srcu, živijo po svojih merilih in pogosto ostanejo samski.

Tudi zaljubljeni vodnar še vedno na prvo mesto postavlja svobodo in osebni prostor.