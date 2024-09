Bela luna pomeni jesenski čudež za 4 znamenja. Preverite, komu bo prinesla srečo

Obstaja več horoskopskih znamenj, ki jim bo Bela Luna stala ob strani pri doseganju ciljev. To se bo dogajalo prihodnji mesec, zato preverite, ali ste na seznamu srečnih.

Dvojčka

Bela Luna je v vašem znamenju in s trigonskim aspektom na Sonce do 25. oktobra vam bo pomagala pri poslovnem razvoju. Če si že dolgo želite začeti novo romanco, potem bi lahko Bela luna ob mrku 2. oktobra v vaše življenje privabila usodno poznanstvo. Na začetku bo zveza videti bolj kot lahkotna afera, a bodite prepričani, da se bodo do konca oktobra vaša čustva prelevila v nekaj resnejšega.

Strelec

Bela luna v oktobru vam bo pomagala pri pravnih pogodbah in poslih, še posebej, če trenutno iščete poslovnega partnerja. Poleg tega, če morate podpisati pomembne dokumente, se lahko oktobra pojavi oseba, na primer sprva prijatelj, ki vam bo pomagal preprečiti usodno napako. Priporočil vam bo odvetnika, notarja ali morda katerega od prijateljev, ki bo zlahka rešil, kar vas muči.

Bik

Bela luna v oktobru vam bo pomagala povečati prihodke, najverjetneje iz vsakdanjih delovnih aktivnosti. Če ste zdaj osredotočeni na pogovore z nadrejenimi, potem se bo najverjetneje rešilo v vašo korist. Dejstvo je, da vam bosta Jupiter in Bela Luna v trigonu s Soncem v delovnem sektorju zagotovo prinesla znaten zaslužek.

Ribi

Bela luna vam bo oktobra pomagala rešiti morebitne težave v karieri ali v odnosih z nadrejenimi. Na primer, če ste čakali, da prejmete plačilo, potem bo vaš vodja tisti, ki vam bo pomagal doseči ta cilj do polne lune v Ovnu 17. oktobra. Naj vas ne bo sram zahtevati povišice ali novih plačilnih pogojev. Morda boste dobili tudi položaj, o katerem že dolgo sanjate.