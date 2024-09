Te astrološke znake čaka krasna jesen

Prihaja jesen, ki s pisanim listjem in meglenimi jutri največ sreče napoveduje štirim astrološkim znakom.

Kateri bodo v tem letnem času imeli največ sreče, razkriva zena.rs.

Devica

Planeta Merkur in Saturn bosta v ugodnem položaju za rojene v tem znaku. V jeseni bodo imele device popoln nadzor nad življenjem, kar bo dvignilo njihovo samozavest in jih naredilo še učinkovitejše.

Ob tem bo devicam to jesen uspelo rešiti nekaj velikih težav, ki jih spremljajo že dlje časa. Potopoma, počasi, a zanesljivo bodo premagale zadrege, ki jih že dolgo mučijo.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Prva polovica leta 2024 je tehtnicam prinesla veliko kaosa in zmede. Okoli njih se je veliko dogajalo in včasih so komaj sledile dogodkom.

Zadeve se bodo umirile, razjasnilo se bo marsikaj. Brez skrbi, če bo kakšna priložnost ušla, jeseni in vse do konca leta se tehtnicam napoveduje veliko možnosti za uspeh, tudi na področju financ.

Škorpijon

Pred škorpijoni je sijajno obdobje, v jeseni bodo dosegli vse velike cilje.

Če je katera njihova želja še neizpolnjena, se bo v jeseni po zaslugi pravilnih odločitev uresničila. Se bo pa vse dogajalo hitro, časa za oklevanje ne bo in škorpijoni se bodo morali naglo odločati. A to jim načeloma ne bo povzročalo težav.

FOTO: Gettyimages

Riba

Za ribe bo v jeseni nastopilo izjemno plodno obdobje, zanje ne bo ovir. Dosegle bodo vse zadane cilje in ne bodo dopuščale, da jim kaj stopi na pot.

Zvezde bodo na njihovi strani in jih bodo varovale na vsakem koraku, vse skupaj bo še okrepila podpora okolja in rojeni v znamenju rib bodo zlahka premagovali vse morebitne težave.