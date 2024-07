Stari vedski horoskop: kaotično obdobje za tri astrološke znake

Veda ali džotiš (jyotish) je starodavna indijska tehnika, ki razkriva življenjsko pot in napoveduje, kaj nas lahko v določenem obdobju čaka.

Za tri astrološke znake v bližnji prihodnosti napoveduje kaotično obdobje, polno izzivov, preizkušenj in transformacij. Vse to bo na koncu pripeljalo do blagostanja in sreče.

Oven

Ovni boste deležni velikih sprememb, težav pa tudi priložnosti za osebnostno rast.

Od 5. do 7. avgusta bodo luna, Venera in Merkur v levu vplivali na vaše življenjske prioritete in na spremembe teh. Končno se boste odločili za samoanalizo in se z njo znebili slabih navad ter strahov.

Ta čas bo naporen poln čustvenih izzivov. Uporabite svojo moč in iz njega izvlecite najboljše.

Od 12. do 16. avgusta bosta Mars in Jupiter v biku, Sonce v levu in raku, to bo obdobje močnih notranjih transformacij.

Sprejemali boste pomembne odločitve in začeli drugače gledati življenje. Osvobodili se boste vsega, kar ovira vaš napredek in razvoj.

Ob tem boste kaj lahko deležni zavisti in negativnih komentarjev okolice. Bodite pripravljeni nanje in pokažite svojo pravo samozavest.

Vpliv Venere in Merkurja v levu vam bo odprl nove finančne priložnosti. Začeli boste nove projekte ali vlagali v donosen posel. Ta čas bo z vidika financ ugoden.

Retrogradni Merkur v devici in levu od 5. do 28. avgusta bo pomagal pri krepitvi osebnih odnosov. S partnerjem bosta našla boljši način komuniciranja, med vama bo veliko skrbnosti in intime.

Imela bosta priložnost zgraditi globlji odnos in vanj vnesti še več sreče ter harmonije.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Lev

Avgusta boste močnejši in blesteli bolj kot kdaj koli prej, a vzpon bo težak. Vedski horoskop vam napoveduje, da boste pogosto deležni karmičnih preizkušenj, vas pa bo na koncu modrost pripeljala do prave sreče, saj vas bo trnova pot nagradila z novimi izkušnjami in znanjem.

Od 5. do 7. avgusta bosta Venera in Merkur pod vplivom retrogradnih Saturna in Marsa, kar vas bo pripeljalo do globokih spoznanj. V tem obdobju se boste soočali z notranjimi konflikti ter se spraševali o svojih ciljih in lastni vrednosti.

Aktivno boste delali na samorazvoju in se trudili znebiti negativnih stališč, predsodkov ter meja, ki si jih postavljate sami. Ne bo lahko, bo pa to plodno obdobje.

Od 12. do 16. avgusta se bosta Mars in Jupiter srečala v biku s Soncem. Za pripadnike tega znamenja bodo nastopili idealni pogoj za globoko čustveno transformacijo. To bodo dnevi povečanega zazrtja vase in čas duhovne rasti.

Tako kot ovni boste tudi levi deležni zavistnih pogledov zaradi vašega šarma in karizme. Zaščitite se pred negativnimi ljudmi in ne dovolite nikomur, da bi vam zamajal samozavest.

Vpliv Venere in Merkurja vam bo odpiral nove finančne možnosti, vaše voditeljske sposobnosti vam bodo omogočile večje zaslužke. Avgust bo ugoden za vlaganja, ki bodo imela dolgoročni učinek.

Retrogradni Merkur v devici in levu vam bo pomagal okrepiti stare vezi in oblikovati nove, zlasti romantične odnose. Levi v zvezi boste našli nove načine za krepitev ljubezni, levi v bežnih razmerjih si lahko obetate nečesa več.

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

Strelec

Strelci ste znani po naklonjenosti avanturam in osvajanju novih znanj, avgusta boste deležni novih izzivov, ki vam bodo pomagali odkriti še neznane življenjske modrosti.

Od 5. do 7. avgusta vas bodo luna, Venera in Merkur v levu ter vpliv retrogradnih Saturna in Marsa pripeljali do globoke introspekcije ter prevetritve ciljev. Bolj se boste zamislili nad svojimi dejanji in posledicami, aktivno boste delali na notranjih ovirah, osvobajali se boste strahov in dvomov, vse to bo od vas zahtevalo veliko fizične in miselne energije, kar ne bo lahko.

Od 12. do 16. avgusta, ko se Mars in Jupiter srečata v biku ob Soncu območju leva in raka, boste strelci deležni globoke transformacije in osebnostne rasti. Pokazali boste pogum, ne boste se ustrašili izzivov, te boste premagali častno.

Strelci ste sicer pogosto deležno zavisti s strani ljudi, ki vas obkrožajo, nekateri gredo celo tako daleč, da za vašim hrbtom spletkarijo, v tem času se bo jasno pokazalo, kdo vam želi dobro in kdo slabo.

FOTO: Depositphotos

Na nekatera razočaranja vam bo uspelo hitro pozabiti in ogradili se boste od nekaterih ljudi, za katere ste menili, da so vaši pravi prijatelji.

Vpliv Venere in Merkurja v levu odpira nove finančne možnosti. Čas bo primeren za nove projekte ali vlaganja.

Retrogradni Merkur v devici vam bo pomagal pri krepitvi prijateljskih in romantičnih odnosov.

Deležni boste pozornosti in možnosti za ljubezen ter srečo. Veliko bo novih srečanj, zlasti za ženske, napoveduje Blic.rs.