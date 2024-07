Ego na steroidih: najbolj arogantni astrološki znaki

Zdrava mera samozavesti ter prav takšna samopodoba sta ključni za uspeh v življenju, nekaj povsem drugega sta aroganca in prepričanje, da se svet vrti samo okoli ene osebe.

Rojeni v nekaterih astroloških znakih imajo veliko težav pri določanju meje med obojima. Kateri so ti znaki in zakaj, razkriva City Magazine.

Lev: kralj ali kraljica vesolja

Da so vladarji vsemirja, so prepričani rojeni v tem znaku, zato verjamejo, da so najboljši, najspodobnejši, prepričani so, da bi se jim morali vsi podrejati, da si vedno zaslužijo vso pozornost, skratka, levi živijo v prepričanju, da se svet vrti zanje in okoli njih.

Njihova samozavest je prav impresivna in neredko preraste v manj prijeten odnos do drugih: v aroganco, vzvišenost in prevzetost.

Ko lev vstopi v prostor, pričakuje aplavz ali vsaj poklon. Če tega ne dobi, se pripravite na dramo, ki bi si zaslužila oskarja.

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Oven: prvak v samozavesti ali nepoboljšljiv egoist?

Rojeni v znamenju ovna slovijo po neustrašnosti, samozavesti in odločnosti. Vedno so, ne glede na situacijo, pripravljeni prevzeti vodenje, a njihova samozavest velikokrat prestopi mejo in se spremeni v aroganco.

Ovni se ne bojijo izraziti mnenja, s tem ni nič narobe, narobe pa je, da verjamejo, da je le njihovo pravo in drugih ne upoštevajo.

Oven, če mu kdo nasprotuje, pripravi odziv, ki zasenči tudi najmočnejši vihar.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon: intenzivnost, ki ni nič drugega kot aroganca

Škorpijone označujeta intenzivnost in misterioznost. In ko gre za aroganco, jim je ta položena v zibelko. Škorpijoni ne sprejemajo kompromisov, oni za vsako ceno uveljavljajo svojo voljo ter pravila in gorje tistemu, ki se z njimi ne strinja.

Z manipulativnimi tehnikami v končni fazi dosežejo vse, kar jim po njihovem mnenju pripada. In prepričani so, da jim pripada zelo veliko, vsekakor več kot ostalim.

FOTO: Depositphotos

Kozorog: ambicija na steroidih

Ko gre za doseganje ciljev, za kozoroga ni meja. Dobesedno. On strumo stopa po poti naprej in pleza po karierni lestvici, pri čemer se ne ozira na druge.

Za čustva ljudi, ki ga obdajajo, mu ni mar, verjame, da mu v življenju pripada nekaj več in da se mu je ves svet dolžan podrejati.

Obvlada samonadzor in nadzor drugih ter pričakuje odobravanje vsega, kar stori in reče. Tem širših množic, tem bolje.