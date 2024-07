Najzahtevnejše ženske so rojene v teh treh astroloških znakih

Ženske, rojene v nekaterih astroloških znakih so kot partnerice pogosto označene za naporne, zahtevne in težavne. A najbrž so takšne le zato, ker vedo, kaj hočejo, kako to doseči ter ne odstopajo od svojih pričakovanj.

Za katere dame to velja? City magazine pravi, da za rojene v treh astroloških znakih.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Ženske, rojene v znamenju škorpijona, so znane po intenzivni in strastni naravi. So zelo čustvene, res pa je, da pravih čustev velikokrat ne razkrivajo, kar lahko v komunikaciji s partnerjem povzroči nemalo zmede.

Ob tem so močnega značaja in želijo vedno imeti glavno ter zadnjo besedo, kar izzove konfliktne situacije.

Če temu dodamo še posesivnosti, ljubosumje in sposobnost manipulacije ni čudno, da v očeh partnerja pogosto izpadejo naporne, a dejstvo, da so to tudi izjemno predane in zanesljive življenjske sopotnice in da je razmerje z njimi, ne glede na vse prej našteto, zagotovo vredno truda.

Devica

Device slovijo po perfekcionizmu in analitični naravi. Imajo zelo visoka merila, tako zase kot za partnerja in od njih niso pripravljene odstopati. Za device je dovolj dobro le tisto, kar je popolno in prav zato življenje ob njih ni vedno enostavno, saj jim je težko ustreči, kritiko, čeprav včasih neupravičeno, pa podajajo brez dlake na jeziku.

Vse to neredko pripelje do napetosti v zvezi, vendar je treba priznati, da so rojene v tem znaku neizmerno zveste in zanesljive, kar so kvalitete, ki velikokrat odtehtajo malce manj prijetne plati značaja.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Rojeni v znamenju vodnarja so znani po svobodni naravi ter razmišljanju, ki se neredko ne sklada z razmišljanjem večine. Vodnarke so torej svobodomiselne, nepredvidljive, se le težko navežejo in svobodo dojemajo kot najvišjo vrednoto.

Rade imajo intelektualne debate, vedno iščejo nove izkušnje ter se včasih umaknejo v svoj svet, v katerem se zdi, da ni prostora za drugo osebo.

A takšen je le občutek, saj cenijo partnerja, ki jih podpira, razume in spoštuje njihovo individualnost, kar nagradijo z veliko ljubezni in brezpogojno zvestobo.