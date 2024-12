Skrite namere za sladkim nasmehom: znaki, ki niso iskreni prijatelji

So osebe, ki so na videz vselej prijazne in ljubeznive, a za svojim nasmehom skrivajo pravo naravo.

Niso ravno sočutne ter, če je treba, brez pomisleka zarijejo nož v hrbet. Zenski magazin tako izpostavlja tri astrološke znake, ki niso takšni, kot se zdi na prvi pogled in prevarajo, ko najmanj pričakujete ter izdajo, ko se tega najmanj nadejate.

V družbi katerih bodite prav posebej previdni?

Dvojček

Dvojčki se radi pretvarjajo, da so iskreni, nežni, prijateljski in sočutni. V resnici niso vedno takšni in rojeni v tem znaku hitro razočarajo. Nemogoče se je zanašati nanje, sploh pa jim ni dobro zaupati skrivnosti, kajti kmalu jo bodo brez pomisleka delili z nekom, ki naj je ne bi slišal.

Ob tem so manipulatorji, brez zadržkov lažejo, so velikokrat negotovi vase in znajo nekomu, ki jim je blizu, še kako zagreniti življenje.

FOTO: Shutterstock

Tehtnica

Tehtnice sicer rade ugajajo ljudem in pogosto igrajo, da so iskrene ter dobronamerne. Ne marajo sporov, zato nikoli ne pokažejo svoje manj lepe plati.

Povedo tisto, kar drugi hočejo, ne pa morajo slišati, delijo lažne pohvale in se pretvarjajo, da se z vsem strinjajo. Kar si v resnici mislijo, govorijo za hrbtom.

Tehtnice se prave mojstrice opravljanja.

FOTO: Gettyimages

Riba

Rojeni v znamenju ribe so nagnjeni k pasivno-agresivnemu obnašanju. Njihova stališča so odvisna od njihovega razpoloženja in od tega, kako se nekdo obnaša do njih.

Ribe so mojstrice manipulacije ter se pretvarjajo, da so boljše, kot v resnici so.

Za odprto kritiko nimajo poguma, radi pa kritizirajo in govorijo za hrbtom. Ko to pride na dan, je nekdo lahko res zelo razočaran.