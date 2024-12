Zvezde govorijo: kateri horoskopski znaki obvladajo umetnost zapeljevanja?

Ko brskate po aplikacijah za zmenke, verjetno ne preverjate astrološkega znaka potencialnega partnerja, preden se odločite, ali vam je oseba zanimiva. Če pa iščete vročo romanco, je morda koristno vedeti, kateri astrološki znaki veljajo za najbolj seksualne.

Astrološki znaki ne vplivajo le na osebnost, temveč tudi na spolni nagon. Nekateri znaki slovijo po večjem zanimanju za spolnost, drugi pa so znani po tem, da ustvarjajo nepozabne, strastne in intenzivne trenutke. En znak celo velja za najboljšega ljubimca zodiaka.

Seveda je libido posameznika odvisen od številnih dejavnikov, kot so stres, zdravila ali življenjske razmere. Vendar pa lahko znak vašega horoskopa ali horoskopa vašega partnerja ponudi vpogled v to, kako pogosto si želite intimnosti. Tukaj je razvrstitev astroloških znakov glede na spolno energijo, po mnenju astrologinje Dossé-Vie Trenou-Wells.

1. Škorpijon (23. oktober – 21. november)

Škorpijoni so znani kot najbolj seksualni znak zodiaka. Njihova energija je povezana z reproduktivnimi organi, kar jim daje posebno senzualnost. Trenou-Wells pojasnjuje: »To ne pomeni, da se spustijo v posteljo z vsakim. Škorpijoni so zelo izbirčni in imajo visoke standarde. Če želite biti zanje vredni, morate doseči njihovo čustveno in spolno intenzivnost.«

2. Oven (21. marec – 19. april)

Ovni, ki jih vodi Mars, planet akcije in seksa, so znani po visokem libidu. »Seks je za njih tako naraven kot dihanje,« pravi astrologinja. Seks z ovnom je intenzivna in nepozabna izkušnja, polna strasti.

3. Bik (20. april – 20. maj)

Biki, ki jih vodi Venera, planet ljubezni, so znani po svoji romantični in senzualni naravi. Bikova spolna energija se giblje v skrajnostih – včasih bodo zdržali vso noč, drugič pa si bodo želeli le objemov in crkljanja. Z njimi je seks razkošna izkušnja, ki razvaja vse čute.

4. Ribi (19. februar – 20. marec)

Ribe so sanjači zodiaka, ki uživajo v romantičnih in popolnoma predanih trenutkih. Če se njihovo srce počuti varno, se popolnoma prepustijo in združijo z vami, kar vodi do izjemnih izkušenj. Njihova zunanja nedolžnost pogosto skriva presenetljivo strastno naravo.

Strelci so pustolovski in strastni ljubimci, ki radi eksperimentirajo. FOTO: Vladorlov Getty Images/istockphoto

5. Lev (23. julij – 22. avgust)

Levi obožujejo pozornost, kar se odraža tudi v njihovi spalnici. Če jih partner zna zapeljati in očarati, njihov libido poskoči v nebo. Levova strast in sposobnost dvigovanja partnerjeve samozavesti poskrbita za nepozabno izkušnjo.

6. Rak (20. junij – 22. julij)

Čustveni in skrbni raki razvijejo močan spolni nagon, ko zaupajo svojemu partnerju. »Ko se rak čustveno poveže s partnerjem, se osredotoči na njegovo zadovoljstvo, kar naredi izkušnjo še bolj posebno,« razlaga astrologinja.

7. Kozorog (22. december – 19. januar)

Kozorogi so znani po svoji delovni etiki – tudi v spalnici. »Njihova vztrajnost je legendarna, kar jim omogoča, da vzdržujejo energijo dlje od drugih znakov,« pravi Trenou-Wells.

8. Strelec (22. november – 21. december)

Strelci so pustolovski in strastni ljubimci, ki radi eksperimentirajo. Njihov libido je visok, vendar lahko hitro izgubijo zanimanje, če postane monotono. Da jih bodo ostali angažirani, je ključno preizkušanje novih stvari.

9. Dvojčka (21. maj – 20. junij)

Dvojčki, ki jih vodi Merkur, planet komunikacije, so igrivi in prilagodljivi v postelji. Njihov libido je lahko spremenljiv, vendar so prava sila narave. Seks z dvojčkom je poln presenečenj in lahkotnih trenutkov.

Škorpijoni so znani kot najbolj seksualni znak zodiaka. FOTO: Grinvalds Getty Images

10. Devica (23. avgust – 22. september)

Device so lahko pogosto preveč v svojih mislih, kar včasih ovira njihovo prisotnost med intimnimi trenutki. Kljub temu, ko si vzamejo čas za partnerja, razkrijejo svojo divjo stran.

11. Tehtnica (23. september – 22. oktober)

Tehtnice so romantiki, ki cenijo ravnovesje bolj kot intenzivnost. »Njihov spolni nagon je uravnotežen in predvidljiv, kar je lahko ena najboljših lastnosti pri seksu z njimi,« meni Trenou-Wells.

12. Vodnar (20. januar – 18. februar)

Vodnarji so pogosto tako zatopljeni v svoje misli, da seks ni njihova prioriteta. Najprej ljubijo z umom, ko pa jih intelektualno spodbudite, postanejo domiselni in strastni ljubimci.

Ne glede na to, kaj pravijo zvezde, si vzemite čas za uživanje v intimi, ki si jo zaslužite!