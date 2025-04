Tako UKC Ljubljana rešuje neprijetno situacijo, ki se je zgodila v laboratoriju

V UKC Ljubljana, kjer se je v soboto zjutraj v centralnem laboratoriju povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij, obravnava pacientov v urgentnem centru v okviru danih razmer poteka nemoteno. Laboratorijske preiskave se izvajajo na lokacijah drugih laboratorijev znotraj UKC Ljubljana, so sporočili.

»Potrebne laboratorijske preiskave se izvajajo na lokacijah drugih laboratorijev znotraj Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, to je predvsem v laboratoriju Bolnišnice Petra Držaja in v Zdravstvenem domu Ljubljana, ki je ponudil pomoč,« so navedli.

Pomoč ponudila Onkološki inštitut in laboratorij Slovenske vojske

Prav tako sta pomoč za izvajanje laboratorijskih preiskav ponudila Onkološki inštitut in laboratorij Slovenske vojske. »Zato se vzpostavlja vse potrebno, da se oba laboratorija s ponedeljkom vključita v izvajanje analiz vzorcev,« so dodali v UKC Ljubljana.

Te dodatne in nadomestne laboratorijske zmogljivosti in angažiranost zaposlenih ob nastalih razmerah po navedbah UKC Ljubljana omogočajo, da bodo v UKC Ljubljana v ponedeljek predvidoma lahko izvajali načrtovan program posegov in ambulantnih pregledov.