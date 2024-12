Romski horoskop za leto 2025: ti trije znaki bodo imeli veliko sreče

Romi od nekdaj slovijo po sposobnostih prerokovanja, ki je del njihove bogate tradicije in v prihodnost gledajo na najrazličnejše načine, piše zena.rs.

Med drugim imajo čisto svoj horoskop, katerega znamenja so nanizana v enakem zaporedju kot znanjema nam bolj znanega zodiakalnega kroga, se pa imenujejo drugače, in sicer po predmetih, ki so nujni za življenje: kelih, zračnik, bodalo, venec, sveča, kolo, zvezda, zvonec, kovanec, dolgo bodalo, sekira, podkev.

Za leto, ki je pred nami, največ sreče napovedujejo tem trem:

Sveča (dvojček)

Pred vami je izjemno srečno leto. Realizirali boste vse poslovne načrte, deležni boste izjemnih finančnih prilovov, če razmišljate o tem, da bi začeli svoj posel, bo leto pred nami idealno za ta podvig, saj bodo okoliščine za vaš znak zelo ugodne.

Bodite pošteni do sebe in drugih, ne izzivajte usode in upoštevajte meje, da vas usoda ne bi vrnila na začetek.

Bodite odgovorni in pošteni, tako boste nedvomno lahko uživali v sadovih svojega dela.

Zvezda (lev)

Za vas prihaja obdobje stabilnosti brez neprijetnih presenečenj. Le na delu bodite previdni in se izogibajte nepotrebnemu tveganju.

V letu pred nami igrajte na karto varnosti in zanesljivosti, bodite modri, ne plavajte proti toku in obvladujte željo, da bi bili vedno ter povsod prvi.

Vsaka premišljena poteza v naslednjem letu bo trikratno nagrajena, zato bodite potrpežljivi in dobro premislite, preden greste v akcijo.

Sekira (strelec)

Rojeni v tem znaku se v naslednjem letu lahko nadejate velikih sprememb. Bodite pozorni na ljudi, ki bodo prišli v vaše življenje, nekateri od njih bodo v njem zaigrali ključno vlogo in vam znatno spremenili usodo. V pozitivnem smislu.

Bodite družabni, gibajte se med ljudmi, širite krog poznanstev in poslovnih partnerjev, pomaknite se iz cone ugodja.

Pred vami je obdobje preporoda, rešili boste mnoge težave, zlasti družinske, ki vam že dolgo povzročajo sive lase.