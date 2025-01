Šamanska moč vode: element čistosti, transformacije in novih začetkov

Južnoameriške starodavne tradicije temeljijo na povezanosti človeka s predniki in Zemljo, pri duhovnih in zdravilnih praksah pa se opirajo na štiri elemente - zrak, zemljo, ogenj in vodo. Slednjo častijo z rituali, v katerih prosijo za zaščito, spuščajo negativna čustva in privabljajo blagoslove. Šamanizem ali curanderismo poudarja povezanost z naravo, hrano dojema kot zdravilo, v njegovih ritualih igrajo pomembno vlogo štiri enote stvarstva - štiri smeri neba, štirje elementi, štiri življenjska obdobja ... Voda jim predstavlja čistost, transformacijo in je osnova za številne obrede; zrak svo...