Petim astrološkim znakom se obeta čudovit mesec maj

Z vidika astrologije je maj s pozitivno kozmično energijo prežet mesec, čas, naklonjen velikim spremembam, priložnostim in novim začetkom, piše zodiachelps.com.

Položaji planetov bodo v letošnjem maju najbolj pozitivno vplivali na sledeča znamenja zodiaka.

Oven

Mesec maj ovnom obljublja veliko. Poravnava Marsa in Jupitra jim bo zagotovila veliko samozavesti, odločnosti, moči ter volje slediti zadanim ciljem.

To bo idealen čas za karierni razcvet in za osebnostno rast.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levi bodo meseca maja sijali še močneje, kot sicer. S Soncem v njihovem znamenju in s podporo Venere, planeta ljubezni, bo cvetela njihova kreativnost.

Obdobje bo z vidika levov idealno za izražanje svojih želja in za negovanje zveze.

Tehtnica

Tehtnicam bo letošnji maj prinesel veliko harmonije, prav ta je zanje ena največjih vrednot.

Njim ugoden položaj Saturna bo še okrepil njihove diplomatske sposobnosti in jim v življenje prinesel stabilnost. To bo odličen čas tako za osebne in profesionalne odnose.

FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages

Strelec

Strelci si meseca maja lahko obetajo veliko napredka in avantur.

Poravnava Merkurja in Urana bo še spodbujala njihovo intelektualno plat in jim omogočala nova odkritja ter spoznanja.

Obdobje bo idealno za potovanja in duhovno rast.

FOTO: Kiuikson/Gettyimages

Vodnar

Za rojene v tem znaku bo maj mesec sprememb. Poravnava Neptuna in Plutona bo prebudila njihove notranje potenciale ter intuicijo.

Vse to jih bo spodbujalo k odkrivanju svojih skritih kotičkov ter jim dalo moč za uresničevanje svojih sanj.