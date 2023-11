Rojeni v teh treh astroloških znakih so najboljši prijatelji

Načeloma drži, da se rojeni v določenem astrološkem znaku najbolje ujemajo z nekom, katerega znamenje obvladuje isti element. Tako se denimo ribe, ki jim vlada voda, najbolje razumejo z raki in škorpijoni, saj so prav tako vodna znamenja. Zemeljska se ujemajo z zemeljskimi, zračna se najbolje počutijo v družbi zračnih in ognjena ob ognjenih.

Načeloma. Kajti med vsemi znamenji zodiaka so trije takšni, ki premorejo lastnosti, zaradi katerih se odlično razumejo z vsemi znaki. In ne samo to, tisti, ki jih imajo v ožjem krogu, morajo priznati, da so res pravi prijatelji.

Nudijo namreč podporo, so zanesljivi, sočutni, predani, ljubeznivi in tudi, kadar je treba, odkriti in realni.

Poglejte, ali sodite mednje ali imate prijatelja, ki je rojen v katerem od njih.

Strelec

V družbi strelca ni nikoli dolgčas. Odpeljal vas bo v kraje, ki jih še ne poznate, vas spoznaval z običaji, ki so vam tuji, vam predstavil zanimive ljudi in še na druge načine širil vaša obzorja.

Če bi se radi zabavali, je strelec pravi naslov. A ne samo, ko so stvari zabavne. Čeprav je včasih res videti, da mu je za drugo vseeno, bo strelec ob vas tudi, ko se bodo na nebu začeli zbirati temni oblaki.

Njemu je resnično mar za ljudi, ki jih ima rad, on je tu, ko je težko in stoji ob strani z besedami ter dejanji, se trudi pomagati iz vsake zadrege, ne glede na to, kako velika ta je. Zaradi njegove domiselnosti je pomoč rojenega v tem znaku praviloma učinkovita.

Pozitivna energija strelca je praktično nalezljiva. Ko on začuti, da ste žalostni (da, to res zmore) bo storil vse, da bi vas razveselil. V vseh pogledih ste ob njem boljša oseba in to je tisto, zaradi česar je strelec prijatelj, ki ga nočete izgubiti.

Strelec vedno poskrbi za zabavo. FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Tehtnica

Prizemljema tehtnica zna pomiriti zadeve. S svojo pomirjujočo energijo v še tako kaotične dneve vnese zen stanje. K vsemu pristopa umirjeno in ne rine z glavo skozi zid.

Vedno razmišlja logično, deluje elegantno in se dobro znajde v še tako slabi situaciji.

Kadar se zadeve ne odvijajo po načrtu, vam bo tehtnica pokazala, da ima vsaka stvar dve plati in bo pozornost preusmerila na tisto lepšo.

Morda res ne bo namesto vas rešila težav, boste pa po njeni zaslugi nanje pogledali z drugega zornega kota, hkrati bo poskrbela, da bo stres izginil.

Rojeni v tem znaku si namreč res želijo le, da bi bili tisti, ki jih imajo radi, srečni. Polni so empatije in se iskreno veselijo zmag svojih bližnjih. Nepravi prijatelji so zavistni in ljubosumni, tehtnice nikoli.

Sreča prijateljev je njihova sreča, nikogar ne obsojajo, ne kritizirajo odločitev in ne pridigajo, kadar nekdo sprejme napačne.

Tehtnice ne sodijo po oblačilih, premoženju in socialnem statusu, so miroljubne, spravne in jim lahko brez pomisleka zaupate vse, kar vam leži na duši.

Tehtnica zna pozornost preusmeriti na svetlo plat medalje. FOTO: Digital Vision/Gettyimages

Rak

Rojeni v znamenju raka so poosebljena ljubezen in skrbnost. Raki ljudi, ki jih imajo radi, razvajajo in vedno skrbijo zanje.

Premorejo izjemen šesti čut in če bo rak začutil, da ste žalostni ali zaskrbljeni, vas bo poklical in povprašal, kaj vas muči.

Ob raku nikoli ne boste osamljeni, zna se postaviti v čevlje drugih in nikoli ne bo nikomur dopustil, da bi ljudi, ki jih ima rad, prizadel ali užalil.

Rak je prijatelj za vse življenje. Četudi se bodo vajine poti ločile, bo vedno samo en klic stran, pripravljen poslušati, razumeti in po svojih močeh pomagati.