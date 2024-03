Prihajajo mrki, ki vedno prinesejo spremembe

Opazujte, kako se bodo izrazili v vašem življenju, če padejo na planete ali pomembne točke horoskopa. Mrki vedno prinesejo spremembe: rojstva, zaroke, napredovanje, potovanje, operacijo, selitev, ločitev … Nekaj se konča in nekaj se začne. V tem času je, kot da hodite po zibajočem se mostu. Ko ste na drugi strani, se podre in ne morete več nazaj. Če ste se z nekom razšli, torej ne boste čez nekaj časa spet z njim.

Čeprav se spremembe odvijajo že/še mesece okoli mrka, jih doživljamo kot šok. Šele pozneje spoznamo, da so bile v njih skrite priložnosti. Dogodki zunaj našega nadzora nas silijo v akcijo. Pogosto nimamo možnosti izbire in šele čez pol leta spoznamo, za kaj je šlo v resnici. Mrki pospešijo dogodke in spreminjajo naše načrte. Namen mrka je namreč osvetliti del življenja, ki potrebuje pozornost.

Sporočilo mrka sprejmite brez upiranja. Zavedajte se, da imate zvezane roke in ne morete vplivati na dogajanje, ki je dokončno. Ne lotevajte se velikih projektov. Zadeve lahko padejo v vodo. Ne označite jih takoj za slabe ali dobre, saj vedno sledi »drugo dejanje«: če nekaj izgubite, boste dobili nekaj novega. Bodite potrpežljivi. Lahko prinesejo dobre stvari in priložnosti, o katerih se vam ni niti sanjalo.