Pet najskromnejših astroloških znakov

Astrologija razkriva in pojasnjuje najrazličnejše lastnosti ter poglede na življenje in takole izpostavlja pet astroloških znakov, ki za srečo in zadovoljstvo res ne potrebujejo veliko, povedano drugače, so skromne narave.

Riba

Prvi na seznamu so rojeni v znamenju ribe. Slovijo po nežni in sočutni naravi in ne hrepenijo o bajnem bogastvu, temveč so zadovoljni z malenkostmi.

Več, kot materialni užitki jim pomenijo pristni odnosi, raje, kot bi stvari kopičili zase, pomagajo drugim, zato upravičeno zasedajo prvo mesto med najskromnejšimi znaki.

Rak

Vodno znamenje, ki mu vlada mesec slovi po svoji skrbni naravi. Raki so tesno povezani s svojimi čustvi in veliko pozornosti namenjajo občutkom oseb, ki jih obdajajo.

Njihova nesebična skrbnost in intuitivno razumevanje sta dva stebra skromnosti, saj čustva in občutke vedno postavljajo pred materialne dobrine.

Rak čustva vedno postavlja pred materialno dobrobit. FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Devica

Zemeljskemu znamenju vlada Merkur. Device slovijo po analitični naravi, so natančne in rade pomagajo, ne da bi za to kaj pričakovale v zameno.

Njihova skromnost se kaže prav v tem, da so praktične, prizemljene, nesebične in nikoli ne silijo v ospredje.

Tehtnica

Zračno znamenje, rojeni v njem so po naravi mirovniki, vedno težijo k ravnotežju in skladnosti v okolju. Kar pomeni, da nikoli ničesar ne postavljajo na piedestal, tudi materialnega ugodja ne.

Na svet znajo pogledati z različnih zornih kotov ter po zaslugi skromne narave zlahka z vsakim najdejo skupni jezik.

Skromne tehtnice z vsemi najdejo skupni jezik. FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Kozorog

Zadnji na lestvici je kozorog. Temu znaku vlada Saturn, res je, da so rojeni v njem ambiciozni in delovni, a rezultate truda in dela ne zadržujejo zase, temveč jih nesebično delijo z vsemi, ki jih imajo radi.

Poleg tega se s svojim uspehom nikoli ne kitijo in so tudi zato pristali na seznamu najskromnejših znakov, piše Astrotalk.