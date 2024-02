Pet najbolj pohlepnih astroloških znakov

Med astrološkimi znaki so tudi takšni, ki bi radi vedno več določenih dobrin. Stalno se ženejo za denarjem, uspehom, užitkom, skratka, njihov pohlep se izraža na različne načine, Astrotalk pa izdaja, katera so najbolj pohlepna znamenja zodiaka.

Oven

Znan je po svoji neomejeni energiji, izjemni tekmovalnosti in stalnem pehanju za uspehom. Ovnov entuziazem je res lahko občudovanja vreden, vendar vse prevečkrat ne spominja na nič drugega kot na pohlep.

Pri rojenih v tem znaku se namreč zdi, da priznavanja in občudovanja drugih, uspeha in stvari, ki prinašajo trenutno zadovoljstvo, nimajo nikoli dovolj.

Levi zaradi svojega obnašanja in nastopa velikokrat izpadejo pohlepni. FOTO: Pexel

Bik

Bik je materialist. Njegova ljubezen do ugodja, udobja in luksuza je neizmerna.

Zaveda se, da je pot do uresničevanja želja pri njem tlakovana z denarjem, zato se trudi, da bi ga imel čim več. To težnjo pogosto zakriva z željo po stabilnosti in varnosti, a je v očeh drugih velikokrat prepoznana kot pohlep.

Lev

Rojeni v tem znaku so po naravi vodje in stalno težijo k priznavanju in pozornosti okolice. To dosegajo z obnašanjem, oblačenjem in življenjskim slogom, s katerim pač želijo izstopati.

Ob tem imajo še visoke ambicije, težijo k uspehu in zaradi vsega tega v očeh drugih izpadejo pohlepni.

Škorpijon

So odločni, neomajni in strastni. Vse to je hvalevredno, a kadar s tem pretiravajo in skušajo pridobivati vse več moči ter veljave, delujejo kot osebe, ki nimajo zdrave mere in izpadejo pohlepni.

Glavni dobrini zanje sta moč in nadzor, da bi ju imeli čim več, so pripravljeni storiti vse.

Glavni vrednoti za škorpijone sta moč in veljava. FOTO: Gettyimages

Kozorog

Ambiciozni in ciljno usmerjeni posamezniki. Stalno težijo k uspehu, avtoriteti in materialnemu bogastvu.

Kozorog je deloven in odgovoren, a večkrat ne zna postaviti pravih meja in tudi, ko ima vsega dovolj, hrepeni po tem, da bi imel še več.