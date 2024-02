Najboljši kandidati za zakon so rojeni v teh znakih

Med astrološkimi znaki so nekateri bolj, drugi manj naklonjeni trajni in stabilni zvezi ali zakonu.

Rojeni v sledečih treh imajo po pisanju portala Astrotalk največ lastnosti, ki obljubljajo skladen odnos, saj sta predanost in razumevanje med njihovimi najizrazitejšimi značajskimi črtami.

Kozorog

V tem znamenju rojeni moški so sinonim za stabilnost in odgovornost. So pod močnim vplivom Saturna, planeta discipline, zato gre za resne posameznike, ki se dobro zavedajo svojih obveznosti in nalog.

Po naravi so urejeni, dosledni, natančni in vedno načrtujejo svojo prihodnost. Za moškega kozoroga je zveza dolgoročna naložba in k njej pristopa z odločnostjo, ki je ključna za uspeh.

Če iščete partnerja, ki ceni varnost, stabilnost, tradicijo, potem bi prav kozorog lahko bil tisti pravi.

Kozorogi so sinonim za stabilnost in odgovornost. FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Bik

Moškim v znamenju bika vlada Venera, planet lepote in ljubezni, njihova predanost pa med znamenji zodiaka nima prave konkurence.

Stabilnost je zanje temeljna vrednota in oni v razmerju postopajo premišljeno. V zvezo se biku ne mudi, a ko jo enkrat osnuje, postane steber moči, ki nudi izjemno podporo partnerju.

Njegova narava, natančneje dejstvo, da je to zemeljski znak, obljublja odnose, ki trajajo.

Če iščete resnega, odgovornega in predanega partnerja, bi lahko bil v znamenju bika rojen moški nekdo, ob katerem bi našli vse, kar v zvezi najbolj cenite.

Predanost bika nima prave konkurence. FOTO: Shironosov/Gettyimages

Rak

Rake vodi mesec in so znani po globokih čustvih in izjemnih instinktih za vzgojo otrok. So zelo sočutni in zlahka ustvarjajo varno okolje polno ljubezni.

Moški rak teži k zvezi, ki bi mu zagotavljala čustveno stabilnost in občutek sprejetosti, prav to partner lahko pričakuje od njega.

Če bi radi partnerja, ki razume pomen čustev, ceni dolgoročno pripadnost in je pripravljen brezpogojno skrbeti za družino, bi lahko bil nekdo, rojen v znamenju raka prava izbira.