Ne igrajte se z njimi: najnevarnejše ženske zodiaka

Premorejo lastnosti, zaradi katerih izstopajo iz množice. Med drugim ne pustijo, da bi jih kdo poniževal, zaničeval, se iz njih norčeval ali jih kako drugače skušal prikazati kot slabe, šibke, nesposobne.

Če jim kdo stopi na žulj, si izmislijo izjemen načrt za njegovo uničenje. Astrotalk opozarja na najnevarnejše ženske zodiaka.

Oven

Na prvem mestu je ognjeni oven, ki slovi po neposredni in pogumni naravi. V tem znaku rojene ženske se ne bojijo prevzeti nadzora in njih ni strah povedati, kaj si mislijo.

Tako kot s pozitivnimi so tesno v stiku tudi s svojimi negativnimi občutki in kadar jih pri ovnici nekdo izzove, zagotovo dobi povračilo v obliki odkrite in jasno izražene jeze.

Ovnica nikomur ne ostane dolžna. FOTO: Shutterstock

Lev

Veličastne levinje uživajo v soju žarometov. So samozavestne, karizmatične in vedno pripravljene sijati. A kljub temu da so načeloma dobrega srca, so levinje tudi poosebljanje nevarne energije.

Ni se jim dobro zameriti, kajti svojo močno naravo znajo izrabiti za maščevaje. Sploh nekomu, ki jih skuša prikazati v slabi luči.

Škorpijon

Vodno znamenje z intenziteto, ki je ni mogoče spregledati. V tem astrološkem znaku rojene ženske posedujejo skrivnostno privlačnost in po zaslugi tega očarajo vse, ki so v njihovi družbi.

Vendar premorejo ostro intuicijo in hitro začutijo, kadar jim namerava kdo tako ali drugače škodovati. Tedaj ne oklevajo in izdelajo načrt maščevanja, ki vedno uspe. Ostre škorpijonke pač ne dovolijo, da bi kdo hodil po njih.

Ostre škorpijonke ne dovolijo, da bi kdo hodil po njih. FOTO: Mbot/Gettyimages

Strelec

Rojene v tem znaku so svobodnega duha, obožujejo avanture in na vsakem koraku premikajo meje. Preveva jih optimizem, ne bojijo se življenja in ni jih strah pokazati, ali povedati, kaj si mislijo ali čutijo.

Če jih kdo tako ali drugače prizadene ali užali, ne oklevajo s povračilnimi ukrepi. Tudi s strelkami ni dobro zobati češenj.

Kozorog

Ambiciozne kozoroginje se vselej premikajo proti svojim ciljem in uspehom. So odločne, delavne, načelne in prizemljene.

Pri drugih zbujajo spoštovanje in nemalokrat tudi strah. Kajti kozoroginje prav zaradi svoje načelnosti ne prenesejo nepoštenosti. Zlasti ne, če je uperjena proti njim.

Tisti, ki jim hočejo škodovati, prej ali slej občutijo maščevanje rojenih v tem znaku.

Vodnarke načeloma niso grobe ali nesramne, imajo pa mejo, ki je ni dobro prestopiti. FOTO: Apostolos Vamvouras/Unsplash

Vodnar

Seznam zaključuje ekscentrični vodnar, ki vedno gleda v prihodnost. V tem znaku rojene ženske so vizionarke, ki živijo po lastnem ritmu.

Slovijo po intelektualnih sposobnostih in dobrodušnosti, a ta se, kadar hoče kdo omejevati njihovo nepredvidljivo naravo, lahko spremeni tudi v negativna čustva.

Vodnarke načeloma niso grobe ali nesramne, imajo pa svojo mejo in kdor jo prestopi, okusi njihovo maščevalno plat.