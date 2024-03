Najbolj pohlepni astrološki znaki

Astrologija razkriva različne vidike življenja in izpostavlja tudi lastnosti, ki naj nam ne bi bile ravno v ponos. Za te štiri astrološke znake pravi, da so najbolj pohlepni.

Oven

Oven slovi po odločnosti, neverjetni energiji jin dinamičnosti.

Zanj bi sicer težko rekli, da je materialist, njegov pohlep pa se pokaže v dejstvu, da hoče vedno zmagovati, da je zanj uspeh velika vrednota in da vselej daje prednost svojim potrebam in pri tem ignorira potrebe ter želje drugih.

Biki so med največjimi materialisti. FOTO: Gettyimages

Bik

Rojenim v znamenju bika vlada element zemlja in to so eni najbolj materialističnih posameznikov.

Oni obožujejo vse, kar je lepo, udobno, ugodno, stalno težijo k materialnemu blagostanju in velikokrat se upravičeno zdi, da so bolj osredotočeni na imetje kot na osebe, ki jih obdajajo.

Lev

Materializem leva se odraža v njegovi ljubezni od vsega bleščečega, svetlečega in do tistega kaj ga postavlja v središče pozornosti.

Levi sicer niso materialisti, imajo pa radi lepe stvari, zaradi katerih v množici izstopajo. In zaradi ljubezni do tega ter pozornosti, ki jo želijo zase, velikokrat delujejo pohlepni.

Materializem leva se odraža v njegovi ljubezni od vsega bleščečega, svetlečega FOTO: Depositphotos

Kozorog

Rojene v tem znaku krasita izjemna delovna etika in ambiciozna narava.

Njihova predanost je občudovanja vredna, ker se vedno pehajo za uspehom, pa delujejo pohlepni in kot osebe, ki nikoli nimajo dovolj.

Vendar predmet njihovega poželenja ni le materialno bogastvo, bolj kot to cenijo status in moč, piše 24sata.hr.