Štirje najbolj negativni astrološki znaki

Eni so ambiciozni in na zunaj delujejo hladno, a v njih vre. Drugi so pretirano čustveni in hote ali nehote sebi ter drugim zapletajo življenje.

Oboji so ekstremno negativni astrološki znaki, ki vedno vse analizirajo ter si v mislih pričarajo najslabši možni scenarij.

Intenziven škorpijon

Drugim se zdijo škorpijoni skrivnostni in hladni, a v resnici se v njih vedno odvijajo takšni in drugačni boji, ki so posledica njihovega ljubosumja in posesivnosti.

Oni vedno iščejo resnico, analizirajo znake in besede, zahtevajo odgovore in s temi težnjami zapletajo svoje in življenje vseh, ki jih obkrožajo.

Zaradi nezaupljivosti škorpijon zapleta življenje sebi in drugim. FOTO: Shutterstock

Ambiciozen kozorog

Vedno stremijo k cilju, ki je zanje vselej popolnost in vse sile uperjajo v doseganje te. Kozorogi so deloholiki, strogi do sebe in drugih, zaradi takšnega pogleda na svet se praktično nikoli ne morejo sprostiti.

Tako kot tudi ne tisti, ki jih obdajajo. Kozorogi so vedno napeti, to napetost prenašajo še na druge.

Kritična devica

Pikolovska in kritična devica v vsaki dobri stvari najde nekaj slabega, vedno išče napake in pomanjkljivosti, to počne tako dolgo, da jih tudi najde in s pretirano kritičnostjo ter negativnostjo zagreni življenje sebi in drugim.

Tudi raki so pogosto negativno nastrojeni. FOTO: Shutterstock

Čustven rak

Raki so tesno povezani s svojimi čustvi, zaradi česar so nagnjeni k nihanju razpoloženja. Vsa čustva, ki jih prevevajo težko izražajo, posledično so pogosto nerazumljeni, zaradi nesporazumov pa velikokrat razočarani, užaljeni oziroma negativno nastrojeni.

Zato so tudi raki na seznamu znakov, ki bi morali na svet včasih pogledati z bolj vesele plati, kajti tudi svetla plat medalje vedno obstaja, piše Astrotalk.