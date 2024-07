Najzapeljivejše ženske so rojene v tem astrološkem znaku

Okusi so različni in lepota je subjektivna. To sta dejstvi, ki jih je treba pri presoji drugih vedno upoštevati in sprejemati, je pa res tudi, da nekatere ženske premorejo lastnosti, zaradi katerih se jim večina težko upre.

Zato so na moč privlačne, zapeljive in velikokrat vir poželenja.

City Magazin piše, da so to ženske, rojene v znamenju škorpijona in takole pojasnjuje, zakaj jim pripada naslov najzapeljivejših pripadnic nežnejšega spola.

FOTO: Nasgul/Gettyimages

Kraljica zapeljevanja

V znaku škorpijona rojena ženska poseduje posebno kombinacijo kvalitet, zaradi katerih je tako posebna.

Njena lepota je prav nadnaravna, spremlja jo močna intuicija in prav takšen skesapil.

Zato v svojo bližino brez težav pritegne druge, po zaslugi intuicije zlahka odkrije, kako jih očarati in prepozna tudi njihove skrite namene.

Skrivnostna in nedostopna

Skrivnostnost je še ena od lastnosti žensk, ki so rojene v tem znamenju. Le redko razkrijejo vsa čustva, le izjemoma zaupajo najbolj skrite misli, tančica skrivnosti, ki jih obdaja, jih naredi posebej privlačne in zanimive.

Hkrati za nobeno ceno ne bi izdale zaupane skrivnosti, kar je še ena njihova lepa lastnost. Res pa je, da kadar jih nekdo prizadene, to zaupanje izrabijo kot orožje za maščevanje.

FOTO: Gettyimages

Magnetna privlačnost

Ta izhaja iz mešanice samozavesti, strasti in močne osebnosti. Škorpijonke so strastne, neustrašne in vedno pripravljene na izzive.

Ob tem premorejo močan samonadzor in znajo nadzorovati druge, kar jim zagotavlja veliko prednosti v osebnem ali poslovnem okolju.

Iskrena in predana

Kadar se škorpijonka zaljubi, se zaljubi močno in partnerju ostane zvesta ter predana.

Vedno mu je pripravljena pomagati, ga podpirati in mu stati ob strani. Njena predanost je neskončna, a v zameno zanjo pričakuje oziroma zahteva brezkompromisno zvestobo.

FOTO: Alexandr_1958/Gettyimages

Usodna kombinacija

Njena posebnost prepoznati in razumeti čustva drugih je še ena lastnost, zaradi katere škorpijonko krasi usodna privlačnost. Hkrati po zaslugi misteriozne narave in visoke inteligence zlahka zapeljuje.

Vse to so razlogi, da rojene v tem znaku sedijo na prestolu najzapeljivejših žensk.