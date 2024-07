Tip moškega, ki je obnorel ženske? Zmagovita kombinacija vas bo presenetila

Razprava na spletni strani Reddit je odkrila, da so za ženske močno privlačni moški, ki nimajo las, imajo pa brado.

Takšne dojemajo kot možate in inteligentne. Prav tako so v očeh žensk samozavestni, saj ne samo, da se ne sramujejo dejstva, da nimajo las, to tudi s ponosom pokažejo.

John Travolta, Jason Statham in Chris Daughtry so le nekateri znani, ki se ženskam zaradi pleše in brade zdijo privlačni, kajti kot pravijo, delujejo močno, možato in malo nevarno.

Na omenjeni spretni strani se je zvrstilo kar nekaj komentarjev na to temo:

»Edini plešasti moški, ki sem ga poznala, je bil zame, iz neznanih razlogov, najočitnejši primer moškosti,« je zapisala ena od uporabnic, druga je dodala: »Če si samozavesten in inteligenten, pleša ni pomembna brada pa lepo zaokroži celoten videz.«

»Raje bi plešastega moškega z jasnimi stališči kot nekoga z lasmi in brez značaja,« se glasi še en komentar.