Kdo kraljuje med rjuhami? To so astrološki znaki z najmočnejšo spolno slo

Spolna energija je nekaj, kar si večina ljudi želi, a je ne vsi postavljajo na prvo mesto. Nekateri astrološki znaki pa so tako spolno aktivni in strastni, da se uvrščajo na vrh seznama tistih z najvišjim spolnim zagonom.

Škorpijon

Škorpijoni veljajo za izjemno seksualen znak, znan po tem, da so »nenehno pripravljeni na akcijo«. So izjemno čutni in strastni ter imajo zelo visoke standarde. Pravijo, da jih pogosto vodijo njihovi nagoni, zaradi česar zasedajo vrh tega seznama.

Oven

Če želite nepozabno doživetje med rjuhami, je oven prava izbira. Seks je zanje povsem naravna stvar, ki jo vedno doživljajo intenzivno in strastno. Predigra zanje ni nujna – že sami po sebi vedo, kako zadovoljiti partnerja.

Rak

Raki so tudi v postelji izjemno čustveni, a ko se sprostijo, pravijo, da njihovi partnerji dosegajo vrhunce, ki jih ne bodo pozabili. Edina stvar, ki jo zahtevajo, je čustvena povezanost in resna zveza, saj verjamejo, da je strastna intima mogoča le ob obojestranskem zaupanju.

Nekateri astrološki znaki so močno spolno aktivni in strastni. FOTO: Denisfilm/gettyimages

Bik

Oni so v postelji izjemni, saj imajo neposreden in sproščen pristop k spolnosti. Zanje je tako naravna kot dihanje in prehranjevanje. Če iščete partnerja, ki obvlada oralne veščine, potem je bik prava izbira za vas!

Ribi

Ljubimec, rojen v znamenju rib, vas lahko popelje v povsem nov svet, če bo v pravem razpoloženju. Ribe so romantične duše, ki si v mislih ustvarijo celotno ljubezensko zgodbo – vse, kar morate storiti, je, da se prepustite in sledite. Če se z njimi ujamete, vas bodo popolnoma prevzele.

Devica

Device so spolno zelo odprte in poznane po svojih veščinah zapeljevanja. Umetnost »umazanih besed« pogosto uporabljajo kot predigro, zaradi česar jih nekateri označujejo kot »kralje oziroma kraljice spalnice«.

Znaki, ki niso tako »poredni«

Lev, strelec, dvojček, kozorog, tehtnica in vodnar imajo do spolnosti bolj ohlapen odnos. Ta zanje ni prioriteta in redko sanjarijo o njej, kot to počnejo prej omenjeni znaki.

Ne glede to, kaj pravi astrologija, pa velja: ključ do močne strasti je vedno v povezanosti, zaupanju in vzajemni energiji!