Horoskop za 2024 znanega turškega astrologa podrobno razkriva, kaj čaka posamezno znamenje

Po horoskopu znanega turškega astrologa Murata Koyuna bo prihodnje leto za nekatera astrološka znamenja prelomno. Poglejte, kaj vam napoveduje za 2024.

2024 je v alkimiji leto moči Peta stopnja alkimije je po besedah Koyuna moč in obvladovanje notranje moči. Ta lahko človeku kaj hitro vlije aroganco. Zato moramo biti pozorni na življenjsko ravnovesje. Pridobivanje moči in njeno obvladovanje je namreč izjemno težak in nevaren proces. Na preizkušnji bo naša duhovnost. Tisti, ki lahko premaga in zadrži leva v sebi, je lahko zmagovalec leta 2024. Najsrečnejša znaka leta 2024 sta bik in dvojčka Jupiter, ki je 17. maja 2023 vstopil v bika, se bo 26. maja 2024 premaknil v znak dvojčkov. Najprej bo povečal finančne prihodke, nato pa izboljšal komunikacijo, piše Koyun.

Oven

Pri doseganju ciljev vas čakajo izzivi, saj bi se jim lahko preveč posvetili in s tem zanemarili lastno zdravje. Leto je ugodno za širitev družine – zvezde se vam smehljajo, če se želite poročiti ali pa če želite otroka. Imeli boste tudi veliko priložnosti za sklepanje novih prijateljstev. Sprejmite jih, saj boste tako lažje napredovali.

Bik

Ključna bo vztrajnost. Sami veste, kako zelo sposobni ste, in uspeh bo odvisen izključno od vaše pripravljenosti. Prva polovica leta bo ugodna za selitev. Ne razmišljate preveč o priložnostih, ki se vam ponujajo. Če je ena izmed njih naložba v nepremičnine, je zdaj pravi čas za to.

Dvojčka

Čaka vas uspeh. Dolgo in trdo ste delali zanj in zdaj je končno tukaj. A vseeno se boste morali malce bolj potruditi, da boste uživali v njegovih sadovih. Soočili se boste z nekaterimi družinskimi situacijami, ki pa jih boste uspešno premagali. Preprosto se zanesite na sistem podpore, ki ga imate med prijatelji.

Rak

Pred vami je leto z nekaj izzivi in ​​obdobji nestabilnosti. Če se zdaj pripravite in se naučite obvladovati lastna čustva, jih boste lažje nadzorovali in imeli možnost kariernega napredovanja. Pričakujete lahko širitev družine.

Lev

Prihajajoče leto je idealno za velik napredek na področju osebnega razvoja. Pred vami je veliko priložnosti za šrijenje kroga znancev in prijateljev, ki vam lahko kasneje zelo pomagajo. Negotovi ljudje vas bodo ovirali pri napredku, zavedajte se tega in jih čim prej zapustite. Tisti, ki s partnerjem vidite prihodnost, imate varne temelje, ki jih je treba negovati, piše stil.kurir.rs.

Devica

Pred vami je leto polno obveznosti, ki od vas zahtevajo predanost in učinkovitost. Pazite, da se ne spuščate v nepotrebne konflikte, saj bodo posledice dolgoročne in vplivale bodo na vaše delo. Naučili ste se že izbirati svoje bitke, znate se zaščititi pred neutemeljenimi argumenti drugih ljudi, zato nadaljujte s tem. Naučite se postaviti sebe na prvo mesto.

Tehtnica

Pred vami je leto, ki ponuja veliko finančnih priložnosti, zato bodite praktični in razmislite o svojih naložbah, saj bi lahko ustvarili dobiček. Posvetujte se s strokovnjaki. Če imate otroke, vas na tem področju čaka nekaj izzivov. Od vas bodo zahtevali predanost. Možna je tudi sprememba ljubezenskega statusa.

Škorpijon

Preglejte lastne vrednote, saj so ključ do prihajajočih sprememb. Dobro premislite, koga želite obdržati v svojem življenju in zakaj. Prva polovica leta vam prinaša izziv – odločiti se boste morali o karieri in o tem, v katero smer želite nadaljevati.

Strelec

Pri doseganju ciljev boste izredno aktivni in uspešni. Za en segment življenja pa boste morali še posebej poskrbeti – za lastno zdravje. Ne zanemarite ga, saj so pred vami intenzivni meseci. Če delate na širitvi družine, se vam bo želja uresničila.

Kozorog

Osredotočeni ste na služenje denarja, a da bi to dosegli, boste morali biti prilagodljivi in ​​se hitro odzivati ​​na nove okoliščine. Ne bežite pred novimi poznanstvi, ker jih zdaj potrebujete in so lahko koristna. Pričakujte rešitev na področju nepremičninske situacije.

Vodnar

Srečali se boste s poslovnimi izzivi in ​​morali boste dobro razmisliti o trenutnih in prihodnjih projektih. Nekatere stvari za zdaj pospravite v predal in naj počakajo na boljše čase. Lahko bi prišlo do spremembe kariere, kar bo koristno za prihodnost.

Ribi

Uspelo se vam bo znebiti slabih navad in končno doseči pričakovani napredek. Prva polovica leta je ugodna za reševanje finančne situacije, druga pa za pravna vprašanja in odnose. Zaupajte svoji intuiciji, vendar za najboljši uspeh vključite tudi razum. Najti morate ravnovesje in leto 2024 je idealno leto za delo na tem.