Zakaj so rojeni junija tako posebni

Poslavlja se maj in pred nami je prvi poletni mesec. Dnevi v njem so najdaljši, veliko sonca navdaja s pozitivno energijo, pred vrati so počitnice in dopusti, prav to so najbrž razlogi, zakaj so rojeni junija tako optimistični in razigrani, piše portal Good housekeeping.

A to je le ena od značilnosti, rojenih junija, ki niso dovzetni za z vremenom in menjavo letnih časov povezane težave, jim zdravje načeloma dobro služi in imajo veliko možnosti, da bodo slavni.

Njihov cvet: vrtnica in kovačnik

Kar ni presenečenje, prav junija sta obe cvetlici v polnem razcvetu.

Njihov kamen:

Biseri, aleksandrit in mesečev kamen.

Znani rojeni junija

Kar nekaj znanih oseb je na svet prijokalo v tem mesecu, med njimi Elon Musk, Ariana Grande, Marilyn Monroe, Prince in še mnogo drugih.

Kdo ve, morda je junijskim otrokom v zibelko položena slava.

Zdravje: brez posebnosti

Glede na raziskavo univerze Kolumbija lahko mesec rojstva določa, katerim boleznim smo bolj podvrženi.

Za junijske otroke so ugotovili, da glede njihovega zdravja ni določenih prednosti pa tudi ne slabosti.

Optimisti po naravi

Poleti rojene osebe: junija, julija in avgusta, so v manjši meri od drugih podvržene vplivom sezonskih sprememb.

Po naravi so optimistične, je pa res, da prav za junijske velja, da so pri njih pogosto prisotna izrazita čustvena nihanja.

FOTO: Max-kegfire/Gettyimages

Po horoskopu so dvojčki ali raki

Junija rojeni otroci so po horoskopu dvojčki in rojeni po 21. juniju, raki.

So radovedne narave, dobri govorci, prilagodljivi, empatični, skrbni in čustveno inteligentni.

Radi imajo umetnost

Glede na v reviji Apartment Therapy objavljen prispevek, mesec rojstva še kako vpliva na okolje, v katerem nam je najbolj prijetno.

Rojeni junija obožujejo energično okolje, ki jih navdihuje, imajo radi umetnost in včasih nekoliko zanemarijo red.

FOTO: Depositphotos

Visoki so

V Veliki Britaniji so z raziskavo dokazali, da so osebe, rojene junija, v povprečju višje od oseb, ki niso rojene v poletnih mesecih.

Kaj pa poroka junija?

Zdi se, da mesec poroke vpliva na zakon. Kar zadeva zveze, sklenjene junija v znamenju dvojčka, se partnerjema ni treba bati, da bi jima bilo dolgčas, da se ne bi imela o ničemer pogovarjati in da ne bi skupaj počela stvari.

Za zakon, sklenjen v znamenju raka pa velja, da sta partnerja v njem skrbna, se rada razvajata in uživata v skupnih domačih opravilih, denimo kuhanju.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Radi ponočujejo

Očitno ima mesec rojstva vpliv na spalne navade.

Ena od na to temo izvedenih raziskav je pokazala, da rojeni junija in v drugih poletnih mesecih, raje ponočujejo od tistih, rojenih v zimskem času.

Zabavljači z močno intuicijo

Ljudje, rojeni junija, imajo izjemen smisel za humor, znajo biti tudi sarkastični in so odlična družba.

Premorejo še močno intuicijo, ki jim omogoča, da opazijo stvari, ki drugim ostanejo skrite.