Z vespami to soboto v Bistro

Vespa klub Ljubljana, ki združuje ljubitelje tega kultnega prevoznega sredstva, vabi na tradicionalno, že 15. mednarodno srečanje vespistov, ki bo jutri, 25. maja, v Ljubljani. Kot pojasnjuje predsednik kluba, ki deluje od leta 2008, Jurček Dolenc, se srečanja v Ljubljani vsako leto udeleži od 150 do 200 ljubiteljev oziroma lastnikov teh kultnih motociklov, saj je že zdavnaj prešlo meje naše države. »Pridejo gostje iz sosednjih Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske pa tudi BiH in Srbije,« pravi Dolenc.

Srečanja se udeležuje od 150 do 200 ljubiteljev vesp. FOTO: Leon Vidic

»Srečanje se nekaj zadnjih let začenja pred prostori Vespa kluba Ljubljana na Celovški cesti 43, od koder se kolona odpelje na panoramsko vožnjo v okolici Ljubljane in obišče znane izletniške točke. Letos bodo obiskali Tehnični muzej v Bistri. In kot se za vsako dobro srečanje ljubiteljev vesp spodobi, se bo tudi letos zaključilo z dobro zabavo za vse prijavljene,« poziva predsednik.

Kot se spominja, se je prvega srečanja udeležilo šest vespistov iz Slovenije in Italije, nato pa je število udeležencev vsako leto naraščalo. Uradno se zgodba o Vespi začne 23. aprila 1946, ko je bil skuter patentiran. Oče ideje o praktičnem skuterju je bil inženir in inovator Corradino D'Ascanio. Glede na prvoten dizajn in zasnovo motorja so v 78 letih opravili več tisoč sprememb in modifikacij. Skoraj ni minilo leto, da ne bi inženirji v Pontederu pripravili kakšne novosti ali izboljšave, doslej pa so nanizali že več kot 150 različnih modelov, pojasnjuje sogovornik.

Kmalu po prihodu na trg je vespa presegla svoje osnovno poslanstvo. Postala je simbol in sredstvo, s katerim vsaka generacija zase izraža in predstavlja svojo filozofijo ter način življenja. Vse, kar ste morda slišali slabega o vespi, je nič v primerjavi z občutki, užitki in veseljem, ki ga pripelje v vsako garažo ali dom, poudarja sogovornik. »Zato nikakor ni čudno, da je po vsem planetu vzklilo na tisoče društev ljubitelje vespe, hkrati pa z novačenjem vedno novih ljubiteljev skrbijo, da bo vespa živela večno,« je navdušen tudi naš sogovornik.