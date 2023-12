Slavna astrologinja: to so trije astrološki znaki, ki se jim v 2024 obeta obilje

Znana ruska astrologinja Tamara Globa je izpostavila astrološke znake, ki jih bo v prihodnjih mesecih preplavilo obilje. Preverite, ali ste med njimi.

Tehtnica

Leto 2024 bo tehtnicam prineslo neverjetno finančno srečo. Bogastvo bo začelo prihajati maja, natančneje 6., 10. in 24.

Drugi val obilja lahko pričakujejo jeseni 2024, predvsem 15. novembra. Tehtnice bodo spomladi ugotavljale, kako zmanjšati stroške in izboljšati finančni tok. Pomembno je, da ideje prevedejo v resničnost, denar ne bo padel na račun sam od sebe. Če ukrepajo, se bodo prihodki znatno povečali.

Zahvaljujoč obilju, ki bo prispelo, bodo lahko opravili velike nakupe, npr. nov avto, ali pa opravili popravila.

Strelec

Strelci lahko že konec leta 2023 pričakujejo velike finančne prihodke. Posebej naj bodo pozorni na datume: 23. november, 13., 14. in 21. december. Na splošno je to obdobje, ko vstopajo v svetlo življenje. In pri tem jih bo podpiralo samo vesolje.

Na te datume bodo zelo uspešni tudi zmenki in potovanja, še pred novim letom pa se lahko pripravijo na nenačrtovani bonus v službi.

Škorpijon

Tudi škorpijoni bi lahko dobili večje bogastvo že sredi decembra. Morda bodo zadeli kakšen jackpot. Svetlo obdobje se bo zanje nadaljevalo tudi po novoletnih praznikih. Najbolj ugodna dneva leta bosta 11. in 18. januar.