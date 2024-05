Kino Otok se ob 20. jubileju ozira na prehojeno pot: pričakujejo tudi Jana Cvitkovića

Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema bo letos potekal že dvajsetič. Glavnina dogajanja bo med 5. in 9. junijem v Izoli, junija, septembra in oktobra bodo projekcije tudi v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter v art kinih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

2004. je zaživel festival Kino Otok.

Dve desetletji delovanja festivala umetniškega filma na Slovenskem je vse prej kot samoumevno, poudarja direktorica festivala Tanja Hladnik, zaradi česar so se pri oblikovanju letošnjega filmskega, strokovnega in družabnega programa na različne načine ozrli v preteklost. Tako so na festival pripeljali filme tistih avtorjev, ki so se na Kinu Otok že predstavili. Programe pa so oblikovali tudi v sodelovanju z izolskimi ustvarjalci, da se ob jubileju poklonijo še mestu.

Na letošnjem festivalu, ki ga bodo odprli v letnem kinu na Manziolijevem trgu z indijskim filmom Čarodejev ples, bodo prikazali 121 filmov, od tega 44 celovečernih. V kino pod zvezdami vabita letna kina Manzioli in Arrigoni, v parku Svetilnik bo Video na plaži, pod streho pa se bo filmska čarovnija odvijala v Art kinu Odeon in Kulturnem domu ter še na nekaterih drugih lokacijah.

Prikazali bodo 121 filmov, od tega 44 celovečernih.

V naboru letošnjih festivalskih filmov so tudi Zlata nit režiserke Nishthe Jain, 78 dni Emilije Gašić in Zinzindurrunkarratz Oscarja Allegrie. Ivan Ramljak se na festival vrača s filmom El Shatt – načrt za utopijo, Guillermo Giampetro in Pavel Berdon pa prihajata s filmom Poslušaj me. Med domačimi gosti pričakujejo režiserko Majo Weiss in scenaristko Natašo Konc Lorenzutti s filmom Zajeti v izviru – slovenski otroci Lebensborna, Jana Cvitkoviča s filmom po izboru mladih selektorjev Kruh in mleko in Izolana Remigia Grižoniča z več kratkimi filmi.

Izola bo na začetku junija znova privabila številne ljubitelje sedme umetnosti. FOTO: Voranc Vogel

Le kaj je lepšega kot uživati v filmu pod milim nebom in tik ob plaži? FOTO: Zigi Omerzel/Kino Otok

Podmornica na Otoku je po besedah vodje programa Lorene Pavlič namenjena družinam. Med drugim se bodo mladi selektorji pogovarjali z režiserjem filma Pot Tobiasom Wiemannom, na delavnici pa bodo spoznali ilustratorja Micheleja Bernardija in njegove animirane filme.

Video na plaži bo ponudil program filmov tako uveljavljenih kot tudi neznanih avtorjev. Poudarek bo na domači produkciji in filmih sosednjih držav, projekcije se bodo zvrstile v petih programskih sklopih.