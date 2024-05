Indijski horoskop: tem znakom se v juniju ne piše nič dobrega, čakajo jih velike skrbi

Indijski astrologi napovedujejo, da bo junij finančno ugodno obdobje za večino astroloških znamenj, a se bo četverica na tem področju vseeno srečala s težavami.

Mesha (14. april–14. maj)

Junij bo za pripadnike tega znamenja neugoden, predvsem v drugi polovici, ko naj bi prišlo do večjih sprememb.

Pri večjih odločitvah bodite previdni, dobro premislite in ne dovolite, da vam čustva zameglijo presojo. Obstaja velika nevarnost konfliktov, logističnih težav in nepredvidenih stroškov, ki lahko povzročijo nove sitnosti.

Vrishabha (15. maj–14. junij)

Od sredine meseca junija bi lahko ljudje, rojeni v tem znamenju, vstopili v težavno obdobje in zelo težko bodo ubežali vsem skrbem.

Vse težave, ki ste jih potisnili pod preprogo, bodo prišle na plano in z njimi se boste morali soočiti. Največjo nevarnost predstavljajo ljudje okoli vas, ki so privoščljivi in bi vam lahko zagrenili življenje, vaše najpomembnejše orožje pa je v tem trenutku potrpežljivost.

Makara (15. januar–12. februar)

Skozi junij lahko pričakujete veliko napetosti, neprijetnih situacij in stresa ter zmedo pri odločanju o pomembnih zadevah. Možno je, da se boste s svojo nepremišljenostjo spravili v še težji položaj, zato je zelo pomembno, da ostanete mirni in skušate imeti vse niti v svojih rokah.

Kumbha (13. februar–14. marec)

Junij za pripadnike tega znamenja ne bo ploden mesec, tako zaradi nenehnega stresa kot zaradi finančne nestabilnosti.

Lahko se zgodi, da se boste počutili, kot da se vrtite na mestu, in da kar ne najdete izhoda iz začaranega kroga, pričakujete pa lahko, da se boste znašli v tako težkem položaju, da si boste morali izposojati denar, piše glossy.espreso.co.rs.