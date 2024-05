Jubilejni vrhunci za ljubitelje vina v kongresnem centru Brdo pri Kranju

V kongresnem centru Brdo pri Kranju bo v ponedeljek dišalo po vinu. Pod organizacijsko taktirko družine Koželj – hiše dobrih vin bo namreč takrat že jubilejni 10. Festvina. Na dogodku se bo predstavilo več kot 70 vinskih kleti, ki bodo ponudile svoja najboljša vina, vključno z ekskluzivnimi novostmi, ki jih bodo obiskovalci imeli možnost poskusiti prvi.

Vinsko-kulinarični dogodek na enem mestu združuje izjemne domače in tuje vinske kleti.

»Vinsko-kulinarični dogodek na enem mestu združuje izjemne domače in tuje vinske kleti s predstavniki vrhunskih restavracij, hotelov, družinskih gostiln, barov ter tudi vse strokovnjake in ljubitelje dobrega vina,« pravijo organizatorji. Del dogodka bo namenjen tudi okrogli mizi o zorenju vina skozi leta in obnašanju vina v steklenici, saj da je odgovornost hišnega sommelierja, da vino dobro pozna in ne zamudi vrhunca njegove življenjske dobe.

3 drzne jedi je pripravil chef Marko Pavčnik.

Za jubilejni Festvina je chef Marko Pavčnik (Restavracija Pavus) pripravil tri drzne jedi, ki jih bo na delavnici kombiniral z izjemnimi vini. Udeleženci bodo tako lahko poskušali izbrane kombinacije in jih komentirali pod strokovno taktirko predsednika JRE Slovenija in sommelierja Gregorja Repovža. Po uradnem večernem zaključku pa se bo festival preselil na tradicionalno zabavo z glasbo v živo na Račjem otoku s Perom Lovšinom.

Festvina bodo že tradicionalno obogatili z zanimivimi delavnicami in degustacijo nekaterih vin, ki jih bodo lahko obiskovalci pokušali prvi.

Organizatorji sicer obljubljajo tudi ekskluzivne degustacije. Tako bodo denimo ekskluzivno predstavili linijo UNIQUE by Koželj. Gre, kot strnejo organizatorji, za unikaten letnik, unikatno lego, unikaten sod in unikatno sorto. Oziroma za najbolj unikatna vina majhnih serij, ki se skrivajo v kleteh priznanih slovenskih vinarjev.