Čas za zdravljenje »Ahilove pete«

Vsak izmed nas ima neko šibko točko, tisti nezaceljeni del osebnosti, ki zaboli, če se ga samo malo dotakneš. Temu rečem »Ahilova peta«. Vemo, kako hudo je, če te razočara nekdo, ki si ga imel najrajši, nekdo, ki bi z njim šel na konec sveta … Tisti najbližji pozna našo ranljivost, in če izkoristi to našo nemoč, potem je izkušnja izdaje zaupanja tako velika, da lahko najboljši prijatelj čez noč postane najhujši sovražnik.

Tukaj na Zemlji smo, da se učimo in da ljubimo.

Kako naj se izognemo bolečini?

Najbolje je, da smo celovito zdravi (imamo zdravo čustveno, mentalno in fizično telo). Pravijo, da čas celi vse rane, tudi čustvene. Ja, pomembno je, da si sami pomagamo, in najlažje gre, če odpustimo. Odpustimo, ko ozavestimo LEKCIJO in NAMEN, slabe izkušnje. Iz tega potegnemo črto, češ, da se nam je to že moralo zgoditi, da bomo v prihodnje bolj pazljivi.

Ljudje se bojijo novega ljubezenskega razmerja in so pretirano pazljivi, kaj to pomeni?

Pomeni, da so rano samo prekrili, znotraj je še krvaveča, na zunaj pa ni videti nič. V resnici se niso pozdravili. Resnično ozdravljena duša si upa znova tvegati, vendar gre v novo razmerje modrejša. Osebno sem imela izkušnjo, ko sem nekdanjega partnerja razvajala, mu odstopala poslovni prostor, plačevala kosila in vse stroške dopusta … Nekega dne mi je bilo tega dovolj in težko se je bilo pogledati v ogledalo in si priznati: »Ti se ne spoštuješ! Ne znaš postavljati zdravih meja v odnosu. Ipd.« Ko sem se sporekla sama s seboj, sem se pomirila. Draga šola in začela sem pri sebi, pri svoji samopodobi …

Ljudje so naše ogledalo, kako bi to komentirali?

Ja in ne. Mnogo dobrih duš se rodi v slabih, ekstremno hudih družinskih razmerah in so tako rekoč prisiljene v »vlogo žrtve«. Pred fizičnim rojstvom, še v svetu duš, so si verjetno zadale nalogo, da bodo pomagale …

K meni je na terapijo prišla čudovita gospa srednjih let, katere otroštvo je bilo prežeto z očetovim vsakodnevnim nasiljem. Že kot mala deklica je bila v vlogi zaščititi sebe in svojo mamo. Že pri 15 letih se je zaposlila, poiskala stanovanje zase in za mamo, da sta se tako rešili nasilnega, pijanega očeta. To je ta zmagovalna kombinacija, ko duša zbere vse moči, da se reši. Vedno obstaja rešitev, pa naj bo na videz še tako majhna možnost, vedno je treba iskati izhod. Agresija ne sme povzročiti žrtve, temveč zmagovalca. Vendar ne čakajmo, da dosežemo dno, ne pustimo se izkoriščati, poniževati, odrinimo se čim prej, čim prej, tem bolje. Iščimo izhod.

V knjigi Sporočilo z Oriona pišete o zmernosti, o energiji kakor zgoraj, tako spodaj …

Mnoge starodavne civilizacije, nam najbolj znani egipčanski faraoni, so za vodenje ljudstva, za napredek, da je žito bogato obrodilo, da so živeli v obilju, orientirali svoja svetišča – piramide po ozvezdjih. (Piramide niso bile grobnice, kot nam je bilo to v šoli predstavljeno). Še danes burijo znanstvenike, kako so tri mogočne piramide v Gizi postavljene po treh zvezdah iz Orionovega pasu. Komunikacija zunaj časa in prostora z »zvezdnimi prijatelji« jim je bila tako bolj na dosegu, kar sem prejela v sporočilu v hipnozi. To so potrdili mnogi moji klienti in tečajniki in to objavljam v omenjeni knjigi.

Hudi, slabi časi naredijo močne ljudi. Močni ljudje naredijo dobre časa. Dobri časi naredijo šibke ljudi …. To se ponavlja, kot vojna in mir, vse dokler nas vodi ego.

Ko bo večina duš na Zemlji dosegla visoko zavest, tudi pošasti (negativne duše), ki nas ogrožajo, ne bodo več inkarnirane na našem kraju. Kjer ni povpraševanja, ni ponudbe. Ko ni potrebe po vojni, se ne proizvaja orožje.

Modrost mnogih starodavnih civilizacij, ki so jim »zvezdni prijatelji« pomagali do boljšega življenja, do obilja in radosti, se razkriva tudi nam. Bila sem izbrana, da to starodavno modrost začutim, sprejmem in jo posredujem med vas.

Pravijo, da je maj mesec ljubezni, v kakšnem času smo zdaj?

Zdaj je pravi čas za ravnovesje. To dosežemo, ko zacelimo rane. Ko smo močni, to pa se zgodi, če so naša mentalna raven – MISLI, čustvena raven – SRCE in fizična raven – TELO v harmoniji. Človek je nesrečen, če ljubi enega, živi pa z drugim, če hrepeni po drugačni službi, kot jo opravlja … Torej, človek je v bistvu »ranjenec« in v takem stanju ne najde, ne vidi priložnosti.

Kakšen je najboljši način za osebni uvid v priložnost, da je ne zamudimo?

Skupinska ali individualna regresoterapija. Na dan polne lune, v četrtek, 23. maja, zvečer med 18. in 21. uro, bomo deležni božanskih blagoslovov, ki jih bom priklicala z invokacijo. To je energijsko posebno močan dan, saj po vsem svetu praznujemo Budovo razsvetljenje ljubitelji Bude, četudi nismo budisti. Takrat so nam blizu mojstri modrosti, med katerimi je tudi Kristus. Ta dan se nam vsako leto nekako »odprejo nebeška vrata« in vsi dobimo košček tega razsvetljenja v svoj um ...

Mislim, da je najboljši način, da človek sam vidi, sam doživi svoj notranji uvid in najde rešitve. Jaz sem samo v vlogi spremljevalca. Človek si sam izbere svoje dušno potovanje, odkriva in v globokem theta stanju – blage hipnoze privrejo iz njega skrite stvari, take, ki jih razum ne bi nikoli odkril.

