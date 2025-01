Po tej kombinaciji naj bi bilo leto 2025 zaznamovano z osebno rastjo, premišljenim načrtovanjem in snovanjem dolgoročnih načrtov. Priskrbimo si torej talisman kače za srečo.

In se pozanimajmo, v katerem znamenju kitajskega horoskopa smo rojeni. Nekatera znamenja se med seboj namreč bolje, druga slabše razumejo, obstajajo pa kombinacije, ki imajo v intimnih razmerjih veliko možnosti za uspeh. Tu je dvanajst, po kitajskem horoskopu, popolnih parov.

Podgana in zmaj

Podgano odlikujejo visoka inteligenca, radovednost in praktična narava. Ob tem pa še neverjetna sposobnost reševanja težav.

Zmaj je znan po pogumu, velikodušnosti, neverjetni ambicioznosti in sposobnosti vodenja.

Kadar se podgana in zmaj združita v romantičnem odnosu, tvorita strastno in dinamično razmerje. Sprva res intenzivna zveza se sčasoma umiri in postane subtilnejša, a to ne pomeni, da v njej ti dve znamenji ne najdeta strasti in priložnosti, da bi izživeli vse svoje vrline.

Podgana in zmaj drug drugemu zagotavljata moč, se spodbujata, odlična sta na področju financ, dosegata skupne in osebne cilje ter spoštujeta osebni prostor drug drugega. Otroke vzgajata s spoštovanjem, postavljata jasne meje in jih učita ponižnosti.

Opica in podgana

Najvidnejše lastnosti opice so ustvarjalnost, družabnost, inteligenca in neustrašnost. Ko se te vrline v intimni zvezi združijo s podganino radoved­nostjo in sposobnostjo reševanja težav, nastane odnos, ki je zgrajen na temeljih humorja, razigranosti, zapolnjen je s smehom in dobrim razpoloženjem, podgana in opica kot par delujeta, kot da zanju ni nobenih ovir.

Res je, da pogosto kršita tradicionalna pravila, zato v očeh drugih delujeta malce nenavadno, a to ju le še okrepi. Obe znamenji sta komunikativni, radi govorita in otroke vzgajata v duhu, da se nikoli ne sme obupati.

FOTO: Gettyimages

Zmaj in opica

Zmaj je vitalnega duha, obožuje avanture, je ambiciozen in pogumen. Opica je inteligentna, družabna in radoved­na. Izkoristiti zna vsako ponujeno priložnost.

V romantični zvezi med tema dvema znakoma na­stane odnos, v katerem znata partnerja zadeve ohranjati zanimive. Oba obvladata igro zapeljevanja, ki je ne pozabita niti, ko se v zvezi že ustalita.

Prisegata na enakopravnost, dobra sta v delitvi nalog, imata visoke cilje – tako zasebno kot karierno – in vse pogoje za trdno zvezo, v kateri oba hrepenita po novem znanju in norih avanturah.

Bivol in kača

Bivol je močan, vztrajen, trmast, dosleden, zanesljiv in dobrega srca. Kača zna odlično opazovati, je inteligentna, prodorna in premore izjemen občutek za modo.

V zvezi oba stremita k romantičnemu okolju, pri razkrivanju čustev sta sprva previdna, saj se bojita zavrnitve. Najverjetneje bivol pristopi h kači, in ko se bolje spoznata, hitro ugotovita, da si delita podobne življenjske vrednote.

V zakonu imata dober odnos do denarja, nista razsipna, raje varčujeta in premišljeno ravnata z zaslužki. V družbi sta priljubljena in vedno skrbita za lep ter urejen dom. Otroke vzgajata v smislu razumevanja z vsemi in vsakomer.

Kača in petelin

Inteligentna in kreativna kača se dobro razume z družabnim, ambicioznim in zabavnim petelinom.

Ko se ta dva znaka spo­znata, najprej malo oklevata, preden se spustita v zvezo. S smislom za humor poskušata drug drugega omrežiti, kar jima praviloma uspe in uživata v zvezi, polni doživetij in novih izkušenj v kombinaciji s tradicionalnim pogledom na svet.

Svoje zasebnosti ne delita z drugimi, menita, da se ne tiče nikogar, po sporu se hitro spravita in vedno najdeta kompromis. Oba se rada uredita in lepo oblečeta, cenita urejeno okolico ter otroke od malega vzgajata v samostojne in neodvisne posameznike.

Petelin in bivol

Družabni petelin slovi po smislu za humor in neodvis­nosti, bivol je praktične narave, marljiv in zanesljiv.

Drug drugega običajno ne privlačita na prvi pogled, a ko dojameta, da sta si bolj podobna, kot je videti, zasnujeta zvezo na podobnih vrednotah. Med njima prevladujejo spoštovanje, razumevanje in upoštevaje osebnega prostora sočloveka, dopolnjujeta se in doma ali na potovanjih ustvarjata lepe spomine.

Njuni otroci so neodvisni, močni in dobro razumejo, zakaj naglica ni vedno najboljša pot v življenju.

FOTO: Gettyimages

Zajec in koza

Zajec je mil, dobrega srca, dobrovoljen in ustvarjalen. Koza je modra, predana, sočutna in spoštljiva.

Ko se koza in zajec ujameta v odnos, se med njima takoj ustvari globoka vez, polna romantike. Dlje ko sta v odnosu, več je v njem pozitivne energije, drug do drugega sta ljubezniva in si z veseljem pomagata.

Najraje živita v svojem mehurčku udobja in domačnosti, nista pa najboljša z denarjem, zato se rado zgodi, da zapravljata več, kot bi smela.

Koza in prašič

Marljive koze so nežne narave in po značaju stabilne, prav stabilnost je zanje ena najvišjih vrednot v življenju. Prašič slovi po preudarnosti, dobrem ravnanju z denarjem, optimizmu in kreativnosti.

Koza in prašič tvorita zvezo, v kateri drug drugega od vsega začetka neizmerno privlačita, je pa res, da s prvim srečanjem malo oklevata. Koza je namreč sramežljiva in le težko pokaže resnična čustva, prašič je malce zadržan in pri srčnih zadevah prav tako previden.

Ko se vendar prepustita občutkom in se povežeta, imata srečno življenje z manjšimi spori. Rada se družita s prijatelji in sosedi, sta tradicionalista in otroke od malega učita finančnih veščin in pomena vztrajnosti.

Prašič in zajec

Ambiciozni prašič ima dober občutek za posel in družabne veščine. Zajec je dobrovoljen in živahen ter nežen in ustvarjalen.

V romantičnem odnosu se nemudoma privlačita, ne izgubljata časa in se hitro spustita v zvezo, v kateri je veliko smeha in zabave. Prijateljstvo v odnosu je vedno trdnejše, spolno življenje pestrejše.

Nihata med tradicionalnim in drugačnim, oba cenita luk­suz in sta vedno do potankosti urejena. V vzgoji sta velikodušna in zelo potrpežljiva.

FOTO: Martinan/Gettyimages

Tiger in konj

Tiger je znan po neustrašno­sti, voditeljskih sposobnostih, odločnosti in neverjetni moči ter sposobnosti opazovanja in izdelovanja strategij. Konj je delaven, predan in ambiciozen.

V romantični zvezi prisegata na spoštovanje in sprejemanje medsebojnih razlik. Sta izjemna ekipa, drugim ne dopuščata, da bi se mešali v njuno življenje, njun odnos temelji na prijateljstvu z zvrhano mero romantike.

Konj je sicer bolj odprt kot tiger, ki izjemno ceni svojo zasebnost, vendar to med njima ne povzroča nobenih trenj. Otroke vzgajata v duhu spoštovanja družine in drugih, ne glede na njihov status in položaj v družbi.

Konj in pes

Delavni, vztrajni in odločni konj je vedno v akciji. Pes je znan po predanosti, praktičnosti, družabnosti in odgovornosti.

Med njima se hitro utrnejo iskrice, njun odnos je poln romantike in izkazovanja pozornosti, oba obožujeta spolnost in prisegata na medsebojno spoštovanje.

Sta tradicionalen par, ki ceni tudi nova doživetja, imata ozek krog prijateljev, kot starša sta dokaj stroga, vendar skrbno in z veliko ljubezni vzgajata svojo mladež.

FOTO: Shutterstock

Pes in tiger

Pes je odgovoren, praktičen in res pravi prijatelj. Tiger je močan strateg z izjemnimi ambicijami.

Takoj se privlačita, vendar je tiger malce bolj previden, kar zadeva ljubezen, in pogosto sta sprva prijatelja, šele sčasoma se njuna zveza razvije v nekaj več. V odnosu med njima prevladujejo praktičnost, modrost in umirjenost.

Oba sta si zelo predana, včasih malce preveč ljubosumna, zasebnost ohranjata samo zase. Otroke vzgajata razumsko, v duhu, da je treba ceniti trud in da je za uspeh in srečo treba znati sodelovati ter pomagati drugim.