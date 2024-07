Duša dvojčica nam pomaga

Tako po zahodni kot vzhodni tradiciji so duše ustvarjene v parih. V nizu inkarnacij se ločijo, guruji pa pravijo, da se na 777 življenj duši dvojčici srečata le dvanajstkrat. To so njuna najzahtevnejša življenja z odgovorno nalogo, za katero potrebujejo podporo in brezpogojno ljubezen svoje druge polovice. Ko se duši srečata, se takoj prepoznata in ostaneta skupaj vse življenje.

Če mislite, da je nekdo vaša druga polovica, a vas ne opazi, se motite. Pogosto namreč sanjata druga o drugi, preden se srečata, ko sta skupaj, pa občutita celost. Nikoli se ne prizadeneta, razumeta se brez besed in znata uravnovesiti druga drugo. Redko se srečata, da ju ne bi radost združitve odvrnila od dušnega poslanstva. Ko ni z nami, je duša dvojčica pogosto v višji dimenziji in nam pomaga na duhovni ravni. Ko nam je težko, se torej lahko obrnemo nanjo, in nemudoma bomo začutili olajšanje.