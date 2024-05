Astrološki znaki, ki na poti do cilja ne izbirajo sredstev

Nekateri so znani po odločnosti, jasno začrtanih ciljih in doseganju teh. Ne glede na vse.

Lahko bi rekli, da živijo po načelu cilj opravičuje sredstva. Med astrološkimi znaki so trije takšni, ki na poti do svojih ne priznavajo nobenih meja. Kateri so to, niza index.hr.

Škorpijon

Rojeni v tem znaku slovijo po svoji strasti in intenzivnosti. Zlasti, ko gre za uresničevanje lastnih ambicij.

Kot vodno znamenje jih označujeta transformacija in regeneracija, njihova želja po uspehu je nezlomljiva, premorejo izjemno mentalno moč in so znani po čustveni globini, kar jim omogoča spopadanje z raznimi izzivi na način, ki ga rojeni v drugih znakih ne poznajo.

Škorpijoni so sposobni zdržati skozi najtežje situacije, za doseganje ciljev pa se ne bojijo posluževati, za druge včasih tudi ortodoksnih metod.

Kozorog

Zemeljsko znamenje, ki mu vlada Saturn, planet discipline in odgovornosti. Kozorogi so znani po vztrajnosti, neomajnosti in so izjemno vzdržljivi.

So strategi, načeloma moralni, a njihova etičnost je včasih pri doseganju zadanih ciljev na preizkušnji, saj verjamejo, da lahko na poti do uspeha uporabljajo tudi malo bolj sporne metode.

Če menijo, da je treba, so pripravljeni trdo garati in včasih tudi malo (ali veliko) pogoljufati.

Lev

Leve vodi Sonce. Oni hočejo vedno biti v središču pozornosti in pričakujejo, da bo njih trud opažen ter nagrajen.

Po naravi so ambiciozni, samozavestni in se dobro znajdejo na pozicijah moči. Zlahka prepričajo druge, so vodje po naravi, premorejo šarm in karizmo ter znajo manipulirati v svojo korist.

Njihova želja po uspehu jih včasih pripravi na korake, ki niso v skladu s splošnimi moralnimi standardi, a se s tem ne obremenjujejo.