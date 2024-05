Konjunkcije z luninima vozloma

Lunina vozla sta med najpomembnejšimi vplivi, ki jih lahko opazujemo v horoskopu. Sta nevidna vpliva, ki kažeta delovanje višjih ali kozmičnih sil. Stari astrologi so jima pripisovali neizmeren pomen. Njihova spoznanja in izkušnje so vodili k prepričanju, da vozla nakazujeta posebno interakcijo med višjimi univerzalnimi silami in človeštvom.

Danes jima pripisujejo poseben karmični in duhovni pomen, prej pa je bilo dolgo obdobje, ko se mnogi astrologi niso menili zanju, ker nista snovni nebesni telesi. Samo hindujski astrologi so ju dosledno upoštevali kot najmočnejši sili v človeškem življenju in dva izmed najpomembnejših dejavnikov v horoskopu.

Lunina vozla se v vsem življenju premakneta za komaj nekaj stopinj. FOTO: Julia Pavaliuk/Getty Images

Progresirani aspekti med planeti in luninima vozloma kažejo predvidljive smernice v našem življenju. Po naravi so konjunkcije precej karmične, saj človeka znova združijo z njegovo usodo; svobodne volje ima pri tem zanemarljivo malo. Ob manj zaželenih vplivih lahko pride do določenih dogodkov, preden človek ugotovi ali razume, kaj se dogaja, zato jih je težko omiliti.

Samo hindujski astrologi so ju dosledno upoštevali kot najmočnejši sili v človeškem življenju.

Pri konjunkciji planeta in enega od luninih vozlov v rojstni karti je treba pogledati, ali se mu planet približuje ali od njega oddaljuje. Lunina vozla sta namreč vedno retrogradna in v vsem življenju se premakneta komaj za nekaj stopinj. Če je planet dve ali tri stopinje oddaljen od luninega vozla v smeri urinega kazalca, se bosta nekoč srečala, saj lunin vozel progresira v nasprotni smeri od rojstnega planeta. Če se to zgodi, bo ta vpliv trajal zelo dolgo, saj se progresirani lunin vozel premika zelo počasi. Če pa je planet – gledano v smeri urinega kazalca – kako stopinjo pred luninim vozlom, se od njega oddaljuje. Najmočnejši učinki tega aspekta se torej ne bodo pokazali, razen če je planet retrograden ob rojstvu in nato dovolj dolgo potuje retrogradno, da bo na neki točki dosegel lunin vozel, ali če je to osebni planet, namreč Merkur, Venera ali Mars, in začne potovati retrogradno po rojstvu.

Lunina vozla se v vsem življenju premakneta za komaj nekaj stopinj. FOTO: Julia Pavaliuk/Getty Images

Če je hiter planet, kot so Sonce ali kateri od osebnih planetov, nekaj ali več stopinj stran od luninega vozla, gledano v smeri urinih kazalcev, se bo v posameznikovi mladosti s progresijo pomaknil naprej in ga dosegel, kar se bo pokazalo kot sklop določenih okoliščin, ki bodo navadno trajale od enega do treh let. Toda postopoma se bo planet premaknil naprej in okoliščine, značilne za to srečanje, se bodo končale. Vse to pod pogojem, da ne gre za Venero, Merkur ali Mars, ki bi se v času konjunkcije z luninima vozloma obrnili retrogradno. Sonce in Luna nista nikoli retrogradna. Luna progresira zelo hitro, približno eno stopinjo na mesec, zato njen prehod čez lunin vozel opisuje samo prehoden vpliv, ki traja komaj nekaj mesecev, medtem ko njun orbis ne presega ene stopinje.