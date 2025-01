Astrologinja Lenka: Zna in zmore, in več ko daje, več bo prejela

Luna preide v komunikativna in radovedna Dvojčka, kjer vlada sproščena in neobremenjena energija, pripravljena spoznati vsakogar. Nihče ni tako odprt in radoveden pri deljenju novih informacij, poznanstev, idej in včasih lahko pretiravajo ali nam dajo veliko več informacij, kot jih potrebujemo.

Prvi aspekt je trigon s Plutonom, ki daje občutek, da se da marsikaj narediti, se poglobiti, bolj intenzivno in podrobno priti do določenih rešitev. Kajti Dvojčki, ki si želijo več stvari hkrati, znajo začeti eno, nadaljevati drugo in se tako izgubiti v lastnem kaosu in radovednosti.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Venera, planet, ki je prešel v svojo največjo eksaltacijo, v znamenje, v katerem lahko ponudi številne talente, ideje in lepoto, je v kvadratu z Luno. Čeprav to ni tako dober aspekt, pa tudi ni tako zahteven, saj gre za dva čudovita planeta, ki znata pokazati, kako se križata v različnih okusih ali pogledih. Venera je tukaj sposobna zagotoviti globoka čustva, brez kakršnih koli kalkulacij, Luna pa bo letela mimo in sploh ne bo opazila vse te lepote, ker jo bo nekaj drugega bolj zanimalo.

Nato gre v konjunkcijo z Jupitrom, ki je v ne ravno dobrem dostojanstvu in je retrograden. So pa to tudi zelo dobri planeti, ki lahko ponudijo veliko več znanja, učenja, komunikacije, dogovorov. Obnova nekaterih starih dogovorov ali preprosto popravilo ali vlaganje denarja v vaš dom, v nekaj, kar ste dolgo pričakovali. Lep vidik, kjer je duša tako srečna, vesela, že sam po sebi. Sposoben dajati in pomagati vsakomur brezpogojno.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v njenem znamenju, kjer je ljubljena, oboževana, kjer lahko doseže vse svoje cilje, lepoto, ljubezen in vse, kar jo osrečuje. Zna in zmore, in več ko daje, več bo prejela. Rada pa jo preseneti s kakšno malenkostjo, pa naj bo to dekoracija, roža, parfum ...