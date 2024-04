Astrologinja Lenka: To se bo zgodilo le enkrat v življenju

Luna je v znamenju leva in v dopoldanskih urah tvori trigon z eksaltiranim soncem v znamenju ovna. Zelo konstruktivna in močna energija, ki poudarja vaš cilj in pot, ki jo morate do tja prehoditi. Vaša volja bo usklajena z željami.

Okrog 16.30 Luna preide v znamenje device, energija bo popolnoma obratna. Osredotočeni boste na podrobnosti, prednost bodo imele drobne, skromne stvari.

Dokler boste ravnali urejeno in umirjeno, ne bo nobenih posebnih vplivov. Morda vas bo zaskrbelo, kako shujšati, razmišljali boste o zdravi hrani in zdravem načinu življenja.

Astrologinja Lenka. FOTO: Osebni Arhiv

Danes je četrtek, Jupitrov dan, v znamenju Bika. Ta se počasi pomika proti Uranu, s katerim se bo združil 21. aprila. Takšno konjunkcijo smo nazadnje imeli 8. maja 1941 - doživimo jo lahko le enkrat v življenju. Prinaša nove perspektive, vizijo za prihodnost in spoznanja, ki bodo vodila le navzgor.

Sprejmite nepričakovano

Brez Urana bi težko živeli, saj je on tisti, ki nas s svojimi naprednimi idejami »sili«, da ne stagniramo, da ne mislimo preveč na preteklost, ampak smo osredotočeni na prihodnost. Uran nas prebuja in vleče iz začaranega kroga.

Nadalje nas Uran uči sprejemati vse, kar se pojavi nenadoma, kar je nepričakovano, stresno in šokantno. Vse to spada pod njegovo okrilje.

Vse trpljenje na svetu, potrese, poplave in osebne izgube nam pomaga doživljati bolj umirjeno. Naša rojstna karta vpliva na to, kako sprejemamo dobre, pa tudi slabe novice.

Odprite se novemu in nepričakovanemu. Sprejmite vse, kar vas preseneti.