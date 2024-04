Pet astroloških znakov z najboljšim smislom za humor

Dober smisel za humor je neprecenljiv. Ne samo z vidika tistih, ki so v družbi nekoga, ki jih zna vselej nasmejati temveč tudi s stališča osebe, ki premore dober smisel za humor. Pogled na življenje je s skozi takšno prizmo vselej lepši.

Kateri pa so znaki, ki se s tem lahko pohvalijo? Astrotalk razkriva, kdo vas hitro lahko spravi v smeh.

Strelec

Strelce krasi nalezljiv smeh in avanturističen smisel za humor. Oni znajo še tako zapletene situacije spremeniti v komedijo in druge spravljajo v smeh s spontanimi šalami ter zabavnimi izjavami.

V družbi strelca je krohot skoraj pravilo.

Lev

Karizmatični in optimistični levi so radi v središču pozornosti in to nase preusmerijo tudi po zaslugi humorja, s katerim znajo hitro pregnati še tako temne oblake.

Z besedami in obnašanjem brez težav dvignejo razpoloženje, instinktivno vedo, kdaj morajo uporabiti svoje komične sposobnosti in znajo izbrati popoln trenutek za smešna dejanja ali izjave.

Dvojček

Rojeni v tem znaku slovijo po dobrovoljnosti in hitrih mislih.

Vselej najdejo prave besede in brez težav v trenutku v družbo prikličejo smeh.

Dvojčki so, lahko bi rekli, po naravi zabavljači, ki nikoli ne izpustijo priložnosti, da bi druge nasmejali.

Oven

Posamezniki z drznim in energičnim humorjem. Ta včasih skoraj preseže mejo dobrega okusa, a ovni se znajo ustaviti, tik preden bi s svojimi šalami koga užalili.

Na koncu torej vedno poskrbijo za smeh vseh in so praviloma srce vsake zabave.

Vodnar

Vodnarji imajo poseben smisel za humor, ki ga ne razume vsak. A tisti, ki ga, se ob njih lahko večkrat gromko nasmejejo.

Na svet gledajo z malo drugačne perspektive, zaradi ekscentričnosti pa izstopajo tudi po zaslugi včasih neobičajnih, a če so prav razumljene, vselej zabavnih šal.