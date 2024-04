Temne prerokbe se uresničujejo: kaj je kralju Karlu napovedala astrologinja princese Diane

Zadnje zdravstvene težave kralja Karla III. so presenetile številne po vsem svetu in tudi člane njegove družine, niso pa prišle iznenadna za astrologinjo Debbie Frank, ki je tesno sodelovala s princeso Diano.

Monarhu so po operaciji na prostati odkrili raka, za katerega se zdravi.

O težavah je obvestil javnost in se za veliko noč po daljšem času pokazal v javnosti, že januarja letos pa je Debbie za britanski Hello napovedala, da bo v prihodnosti za Camillo in Karla v ospredju skrb za zdravje.

»Energijo bosta morala usmerjati v tisto, kar je resnično pomembno, se malo odmakniti od kraljevih dolžnosti in protokola ter se bolj zanašati na mlajše člane kraljeve družine.

Sploh decembra, ko se bo Mars obrnil v njegovem ascendentu, bo moral biti zelo previden,« je napovedala.

Karel sicer še opravlja nekatere naloge v palači Buckingham, med drugim tedensko sprejema premiera Rishija Sunaka ter pregleduje vladne dokumente, le ob izjemnih priložnostih pa se pokaže v javnosti.

Oboževalci so ga lahko videli za velikonočno nedeljo, ko se je udeležil maše na gradu Windsor in se na kratko sprehodil ob množici ter šegavo dejal, da uboga navodila, pri čemer je mislil zlasti na navodila žene Camille.

Nanjo je zaradi bolezni moža in Kate Middleton padlo veliko obveznosti.

Kaj konkretno je januarja Debbie napovedala Camilli?

»Vestno bo nastopila kot vršilka kraljevih dolžnosti. Marca bo imela zaradi vpliva Saturna težko delo, jo pa nagrada čaka julija, ki bo zanjo poln veselja.«

Še starejše prerokbe

Še pred Dianino astrologinjo je težave kralja Karla daleč v 16. stoletju predvidel slavni prerok Nostradamus, ki je v knjigi Les Propheties napovedal kar nekaj pomembnih dogodkov nam bližjega časa, denimo teroristični napad 11.9. 2001 v ZDA in vzpon Hitlerja.

»Kralja otoka bo s prestola pregnala sila, zamenjal ga bo nekdo, ki nima naziva kralj,« je za leto 2024 predvidel Nostradamus, mnogi so prepričani, da se to nanaša na Karla III.

»Kralj bi lahko drugemu odstopil prestol zaradi napadov nanj in njegovo kraljico,« Daily Mail citira Maria Readinga, analitika Nostradamusovih zapisov.

Ob tem dodaja, da bi princ Harry, sedaj peti v vrsti za prestol, lahko namesto princa Williama zamenjal kralja in njegove otroke in da bi prav pobegli princ lahko bil človek, ki nima naslova kralj.

Reading nadaljuje, da bi Karel lahko abdiciral s prestola, saj med delom Britancev še ostaja nezadovoljstvo zaradi njegovega ravnanja s princeso Diano.

Namignil je, da bi ga tudi leta in bolezen lahko prisilili v sestop s prestola, vendar William ne bo mogel prevzeti njegovega položaja.

A za OK!Magazine ni povedal, kaj bo razlog temu.