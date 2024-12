Astrologinja Lenka: priložnosti za spremembe in preizkušnje dneva

Mesec je v znamenju Device, ki je že tako previdna in natančna, a trigon z Uranom odpira številne možnosti za nove spremembe. Karkoli se že naredi, Uran ne bo pustil tistega, kar je staro ali neuporabno, zato lahko osvoboditev od mnogih stvari postane resničnost. To je aspekt, ki omogoča, da se človek sprosti, verjame, da lahko nekaj spremeni, se osvobodi in končno razume, da lahko živi naprej, ko se prepusti prepričanju, da je sposoben sprejeti novo.

Kasneje bo Mesec v opoziciji z Neptunom, ki pa je pripravljen osebo potegniti v nekatere nedosegljive ideale, v nekaj, o čemer lahko le sanja, vendar od tega ne bo nič. Na koncu oseba doživi razočaranje, čeprav je morda zelo nezaupljiva, vendar se ji lahko to vseeno zgodi. Morda pride do zaključka, da ni vedno smiselno toliko vlagati v urejenost, natančnost, pomoč in storitve, saj na drugi strani vidi, kako mnogi ljudje živijo bolje in lažje, ne da bi se s tem obremenjevali.

Okoli 20. ure Mesec prehaja v znamenje Tehtnice, kar prinaša povsem drugačno energijo – energijo, usmerjeno izključno na lepoto in prijetne stvari.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki vztrajno koraka proti uspehu in uresničuje svoje ambicije v znamenju Kozoroga. Sonce je v kvadratu z vozli, kar ustvarja trenutni občutek nemoči, občutek, da ga nekdo blokira ali je proti tistemu, kar želi ustvariti. A to ni res. To je zgolj občutek, da mora sprejeti še večje odgovornosti, si narediti načrt, kako in kaj želi na najboljši možen način realizirati in uspeti. Tudi če v finančnem smislu podpora morda manjka, se bo tudi to uredilo, vendar vse, kar je povezano s Kozorogom, zahteva potrpežljivost, še več potrpežljivosti, vztrajnost, vero vase in delo, ki poteka počasi. Tukaj nič ni hitro ali takoj.

Hkrati je Sonce tudi v kvinkonks aspektu z retrogradnim Marsom v svojem znamenju, kar dodatno razgreva celotno energijo, vendar na agresiven in neiskren način. Zato je še posebej pomembno, da se situacija celovito premisli in se izogiba kakršnimkoli razpravam ali dokazovanju, kdo ima prav in kdo ne.