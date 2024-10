Astrologinja Lenka: Nekateri bodo morda hitro obupali ali se naveličali

Luna je trenutno v znamenju ovna in se pripravlja na jutrišnjo polno luno. Polna je energije, odločnosti in akcije, kar jo navdaja z navdušenjem. Ker danes nima pomembnih aspektov, ji to omogoča, da deluje neovirano – nihče je ne ustavi ali dodatno spodbuja. Njene odločitve so hitre in impulzivne, sprejema jih sama, kar pomeni, da je tudi odgovorna za njihove posledice. Čeprav obstaja nekaj zadržkov, ki jo lahko za trenutek upočasnijo, pa ji značaj ovna vseeno narekuje, da gre s svojo vztrajnostjo naprej, tudi če mora »z glavo skozi zid«. Za tiste, ki imajo jasne cilje in zaupajo vase, je to lahko uspešen čas, medtem ko bodo drugi morda hitro obupali ali se naveličali.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Pomembnejši premik se dogaja pri Veneri, ki se zaradi svojega šibkega položaja in opozicije z Uranom znajde v situaciji, kjer je pozvana, da se umiri in osredotoči nase. Trigon z Neptunom ji omogoča, da se poglobi vase, se vpraša, kaj si resnično želi, in popravi napake. Ta povezava z Neptunom, ki jo navdihuje, ji ponuja priložnost za večjo introspekcijo, iskanje čiste ljubezni in izražanje umetniških talentov. Medtem ko Neptun v Ribah sanjari in išče globoke povezave, Venera v Škorpijonu teži k intenzivnosti, strasti in globini – njuna različna energija lahko privede do idealiziranih pričakovanj, ki pa brez sprememb ne bodo trajala. Škorpijonova narava lahko prinese strupene odnose, če se ne zavedamo potrebe po preobrazbi. Venera hrepeni po stabilnosti, domu in družini, kar je mogoče doseči, če se zna povezati s svojimi globokimi željami.

Danes, na Merkurjev dan, je Merkur v znamenju škorpijona in na stopinji eksaltacije Plutona, kar prinaša močne in težke besede. Besede lahko nosijo veliko težo, prinašajo zamere in žalitve, pogosto pa se vračajo že pozabljene stvari iz preteklosti. Merkurjev vpliv v tem znamenju nas spodbuja k razkrivanju skritih resnic in razčiščevanju preteklosti. Namesto maščevalnosti in ostrih besed bi bilo najbolje to energijo uporabiti za odpuščanje in iskanje resnice, kar bi prineslo ozdravitev in boljše odnose.