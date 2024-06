Astrologinja Lenka: Na plano prihajajo potlačeni strahovi

Ob sončnem vzhodu v znamenju raka je Luna vstopila v prvo stopinjo vodnarja. Tukaj prevladujejo svoboda, osvoboditev in neodvisnost brez vsiljevanja omejitev. Vodnar nikoli ne bo sprejel, da ga kdorkoli omejuje, bodisi fizično bodisi s kakršnimi koli obveznostmi, časovnimi roki ali celo urniki.

Zanj pomeni navezanost takojšnjo obsodbo, sodbo in konec. Najpomembneje je zaupanje, saj v takšnem okolju lahko postane najbolj pošten in zvest prijatelj ter človek, ki se nesebično razdaja za druge. Njegov čut za pomoč drugim je neprecenljiv.

Če nekdo premore ideje pred svojim časom in je sposoben ustvariti nepredstavljivo, je to zagotovo Vodnar. Prinaša nam vse novosti, nove poglede, napredne tehnike in tehnologijo. Danes pa je že od jutra v konjunkciji z retrogradnim Plutonom, kar povzroča zaviranje, blokade in prebuja velike strahove.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Občutek, kot da vam primanjkuje zraka, kot da vas nekaj pritiska v prsih. To so starodavni, potlačeni strahovi in travme, ki vas opomnijo na svojo prisotnost, dokler jih ne odkrijete in se jih osvobodite. Ključno je, da ozavestite, kaj vas muči in čemu se izogibate – bodisi zaradi jeze, sramu ali stigme.

Dan za uporniške duhove

Če vam to uspe, bo Luna kasneje vstopila v trigon z Jupitrom, kar vedno prinaša dobre priložnosti, lepe trenutke in občutek sproščenosti ter zadovoljstva. Danes je ponedeljek, dan Lune, ki počasi prehaja v pojemajočo fazo. V sebi nosi energijo Venere, Merkurja in Sonca, zato lahko danes v domačem okolju zaznamo več uporniškega razpoloženja, saj vsak išče svoj košček svobode.

Kljub temu je danes pravi dan za načrtovanje, priprave ali druženje s prijatelji. Luna v vodnarju najbolje podpira delovanje vseh institucij, povezanih z nevladnimi organizacijami, ustanavljanjem novih strank in vsemi povezavami, kjer se ponuja pomoč, a ne čustva.