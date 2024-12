Astrologinja Lenka: Kaj obdržati in kaj spustiti?

Luna je še vedno v znamenju škorpijona, v znamenju, kjer opravlja notranjo revizijo, kako in s kom bo naprej. Kaj pustiti in obdržati ter kaj zavreči in narediti prostor za nekaj novega in drugačnega.

Poleg tega k vsemu temu pomaga trigon s Saturnom iz Rib. To je velika opora v človeku samem, da ve, kaj hoče, pa tudi zunanja podpora pri marsičem. Odpre se notranja stabilnost in želja po tem, kar želi ohraniti ali okrepiti. Ampak to so globoke vode, globoka čustva, ki se odzovejo na vsako misel, besedo, reakcijo. Vse svoje načrte je najbolje uresničiti v taki situaciji, ko se potopiš globoko vase, skozi iskanje globokega odgovora, ki se skriva nekje tako globoko in čaka, da ga pokličeš, saj je nezmotljiv. Pri Saturnu je vse počasi, počasi, a stabilno in varno. Zamujal bo, a besedo bo držal.

Imamo pa tudi Merkurja iz znamenja Strelca, ki dela opozicijo s svojim dispozitorjem Jupitrom. Prvo srečanje je bilo v položaju, ko je šel Merkur naprej, Jupiter pa nazaj. Drugo srečanje je bilo, ko sta bila oba planeta retrogradna vsak v svojo smer in zdaj gre trenutna pot Merkur naprej, Jupiter pa je še vedno retrograden. Kaj je tisto, česar ta dva planeta nista dokončala, o čem se nista uspela dogovoriti? Kaj je preobsežna situacija ali tema, da ni bilo časa o vsem govoriti in videti vse? Merkur ima jasnejšo sliko, ker je že neposreden, čeprav še vedno v svoji senci, vendar se lahko bolj pravilno odloči. Čeprav so njegove besede, odločitve tako široke in dolge, da je vprašanje, kaj si pravzaprav konkretno želi. Po drugi strani pa bi Jupiter rad, da se nekatere stvari dokončajo, obnovijo, popravijo. In ali lahko v takšni kombinaciji, ko ima vsak svoje poglede, cilje, načrte in vleče na svojo stran, pride do stabilnih in realnih odločitev in rešitev? Lahko ustvari samo večjo zmedo v glavi, nejasnosti ali prevelika pričakovanja nekoga, ki želi prevzeti odgovornost za vse to. In ali ima smisel? Tukaj lahko pretiravate v vsem, dajete upanje drugim, ki se verjetno ne bo izpolnilo, pričakujete od drugih, predvsem pa od sebe. To je dan brez finančnega ali jezikovnega kritja. Počakaj danes, ne hiti.

Astrološka karta.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je retro, v opoziciji z Merkurjem, misli, da vse ve, vse zmore, vse bo dobil, vse bo kupil, vse bo naredil. In ali so to le sanje ali resničnost? Izberite sami.