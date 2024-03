Astrologinja Lenka: Dan za poslovne priložnosti, a pomislite na posledice

Luna je prešla v znamenje kozoroga, zato se lahko posvetite konkretnim stvarem, službi, tistemu, od česar živite. Čeprav je ozračje hladno in osredotočeno na vse vrste poslovnih obveznosti, bo čez dan luna naredila sekstil s svojim dispozitorjem Saturnom. To je le ena povezava, dogovor ali pa celo začetek nekih poslovnih projektov, ki ponavadi trajajo dlje časa, a postavijo trdne temelje. Narediti je potrebno določene načrte, razmisliti kaj in kako za prihajajoče obdobje. Če nečesa ne uresničite zdaj, si to zapišite, prenesite na papir za kdaj drugič.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju vodnarja. FOTO: Lenka Stanić

Zvečer luna tvori trigon z Jupitrom iz znamenja bika. O čem drugem bodo tekle razprave in načrti, kot o čim večji gmotni in finančni situaciji? To so trda, zemeljska znamenja, ki morajo doseči nekaj konstruktivnega, otipljivega, praktičnega, nekaj, kar ne ostane le njim, a tudi prihodnjim generacijam. Perspektiva je lepa, zato vas ne sme biti strah, ko vlagate v nove naložbe, v nekaj večjega. Ne smete razmišljati, ali vam bo uspelo ali ne. To je zelo dober položaj za vse, posebno, če se odločite investirati v nekaj, kar je povezano s tujino. Vse to je podprto z dispozicijo, torej časom, ki bo potreben za pravilno odločitev za te projekte.

Svojeglavi Mars

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju vodnarja. Dobro mu ustrezata svoboda in nenavezanost na kogarkoli. Nikomur ne odgovarja, v družbi je, kadar in s komer želi, lahko je tudi sam. Občasno si dvigne adrenalin z avanturističnimi in ekshibicionističnimi dejanji, da občuti svojo moč. Težava je, da ne vidi, kdaj je to potrebno in kdaj pretirava.

Počasi vstopa v kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom, kar ga lahko pripelje do neslutenih hitrosti, adrenalinskih vzgibov, ki so zelo nevarni in dvignejo pritisk do norosti. Ali vse to potrebuje? Ali razmišlja o posledicah, o svojem zdravju ali življenju samem? Pravočasno je treba pomisliti na posledice, saj vsaka ekscentričnost s hitrostjo in živčnostjo vodi v šibke zaključke.