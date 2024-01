Premagajte sezonsko obolenje: napitek, ki ublaži boleče grlo

V času prehladov, gripe in drugih virusnih okužb ter bakterijskih vnetij je dobro poznati čim več načinov, kako premagovati simptome sezonskih obolenj.

Eden od njih je pitje čaja, ki deluje preventivno, če ste ta vlak zamudili, pa pospešuje zdravljenje okužbe ter blaži tudi vneto grlo.

To je čaj iz česna in mete.

Potrebujete:

tri decilitre vode

tri stroke česna

čajno vrečko metinega čaja ali nekaj listkov sveže mete

žlico medu

nekaj kapljic soka limone

Pomaga kombinacija česna in mete. FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Priprava:

Česen olupite, ga strite ali narežite ter počakajte deset minut, da se aktivirajo v njem prisotne zdravilne učinkovine.

V tem času zavrite vodo.

Česnu v skodelici dodajte meto in vse skupaj prelijte z vrelo vodo.

Počakajte pet minut in precedite.

Dodajte med in sok limone, čaj popijte, dokler je še topel.

Dodaten nasvet

Česna in mete, če ste uporabili sveže listke, po uporabi ne zavrzite. Vse skupaj položite v usta, dobro prežvečite in pogoltnite. Tako boste dezinficirali ustno votlino in grlo, ki je okuženo z bakterijami.

Če imate občutljiv želodec, česen raje izpljunite.

Ta je, čeprav za seboj res pušča neprijeten zadah, upravičeno imenovan kralj zdravih živil, saj vsebuje protivnetne in protibakterijske učinkovine, meta na drugi strani čisti dihalne poti in olajša dihanje.

V vsakem primeru velik prijatelj zdravja. FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Kombinacija obojega je močna zaveznica zdravja in lahko omili bočeče grlo, če pa to vztraja in se stanje kljub vsemu slabša, je treba obiskati zdravnika, ki bo za premagovanje težave predpisal primerno zdravilo.