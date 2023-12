Za boleče grlo vam ni treba v lekarno. Zdravilne bombone si pripravite kar doma

Eden od njih je uživanje doma izdelanih pastil, ki ublažijo kašelj in zoprno praskanje v grlu. Recept zanje ima Zadovoljna.hr.

Sestavine:

240 gramov sladkorja,

120 žajbljevega čaja (skuhanega brez sladkorja),

dve žlici soka limone,

ena žlica medu,

pol žličke naribanega ingverja,

četrtina žličke mletih klinčkov.

Med blaži tudi bolečine v grlu. FOTO: Metkalova/Gettyimages

Limona vsebuje veliko vitamina C, med premore protibakterijske učinkovine in omili kašelj ter vnetje, ingver krepi odpornost in blaži slabost, klinčki spodbujajo izločanje sluzi in delujejo antiseptično, hkrati vsebujejo veliko antioksidantov, žajbljev čaj je velik zaveznik zdravih dihal.

Postopek:

V posodo stresite sladkor in nalijte čaj.

Dodajte sok limone, med, ingver in klinčke.

Vsebino posode med mešanjem segrevajte. Ko zavre, zmanjšate gretje in pustite rahlo vreti od 15 do 20 minut.

Občasno premešajte.

Brez ingverja in limon pozimi ne gre. FOTO: Lilechka75/Gettyimages