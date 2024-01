Živila za sladek spanec

Nespečnost je pogosta tegoba sodobnega človeka, nasvetov, kako izboljšati nočni počitek, pa je ničkoliko. In vsekakor jih velja upoštevati, kajti utrujenost po neprespani noči je škodljiva tako za telo kot za duha, če pa nespečnost vztraja in nas spremlja dlje, lahko tvegamo tudi resne bolezni.

Redna rekreacija, dosledna spalna higiena, prezračena spalnica, izogibanje alkoholu in kajenju ter uporabi zaslonov pred spanjem, sprostitvene tehnike v večernih urah so med najpomembnejšimi ukrepi za kakovostnejši spanec, pri tem pa ne gre prezreti niti živil, s katerimi si lahko pomagamo.

Tudi oves je bogat s triptofanom. FOTO: Arx0nt, Getty Images

Predvsem v večernih urah je torej ključno uživanje hrane, ki spodbuja izločanje melatonina, naravnega antioksidanta in človeku lastnega hormona, ki telesu sporoči, da je čas za spanje. Sproščati se začne ob mraku; pomaga nam znižati telesno temperaturo in zmanjševati aktivnost živcev. Jutranja svetloba ga znova zameji in tako se telo prebudi v nov dan.

Tiramin spodbuja adrenalin, lahko pa povzroči tudi glavobol in dvig krvnega tlaka.

Proč s tiraminom

Melatonin nastaja v žlezi v možganih, nekaj pa ga, kot rečeno, lahko pridobimo tudi z ustrezno prehrano. Telo ga proizvaja iz aminokisline, imenovane triptofan, ki jo najdemo denimo v oreščkih, ingverju, ječmenu, ovsu, rižu, koruzi, paradižniku, banani, brokoliju, pomarančah, ananasu ter piščančjem in puranjem mesu.

Pred odhodom v posteljo pomirja kamilični čaj. FOTO: Mescioglu, Getty Images

Kofein proizvodnjo melatonina zavre, zato je kava v večernih urah zelo slaba zamisel, podobno neugodno deluje kajenje, zaradi neugodnega učinka na prebavo pa se izogibamo še maščobam, predvsem mastnemu mesu. Tiraminu, ki spodbuja adrenalin in naj bi povzročal tudi glavobol ter dvig krvnega tlaka, se velja pred spanjem izogibati, zatorej z jedilnika črtajmo stročnice, jajčevce, bučke, špinačo, starane sire in vino.

Že naše babice so rade poudarjale, da pred odhodom v posteljo pomirja skodelica toplega mleka z medom. Kar seveda ni iz trte izvito, saj tudi med vsebuje triptofan in učinkovito znižuje krvni tlak. Pomaga že žličica medu, ki jo lahko dodamo v čaj, najbolje v kamiličnega, priporočljivi so še baldrijanov, metin in melisin.