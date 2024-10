Zgodnja diagnoza je ključna

Za zdravje vida veliko naredimo že s splošnim zdravim življenjskim slogom, saj zdravstvene težave, kot je na primer visok krvni tlak, vplivajo tudi na vid. Za vse, ki delate z računalnikom, je znano pravilo 20-20-20, ki poskrbi, da se oči počasneje utrudijo. Vsakih 20 minut dela z računalnikom poglejte v daljavo, vsaj 20 metrov daleč, za 20 sekund. Tako se sprostijo oči in mišice za bližinski vid, ki jih sicer pred zaslonom napenjamo. Če ste kratkovidni, je pomembno, da nosite očala z lečami, ki imajo filter modre svetlobe.

Splošen zdrav življenjski slog vpliva tudi na zdravje oči. FOTO: Champpixs/Getty Images

Dandanes se mnogi raje odločajo za kontaktne leče, a oftalmologi njihovo vsakodnevno uporabo odsvetujejo. Leče naj bi nosili le nekajkrat na teden ali ob priložnostih, ko je to bolj praktično, denimo med rekreacijo. Pomenijo namreč tveganje za vnetja in razvoj kroničnih bolezenskih sprememb roženice.

Niso le modni dodatek

Nečimrnost nas lahko včasih drago stane. Čezmerna uporaba senčil in maskare lahko povzroči kronično vnetje meibomovih žlez, ki skrbijo za tvorbo solz in vlaženje oči.

Težave z vidom se povečujejo s staranjem. Najpogostejša je starostna daljnovidnost, ko ne razločimo več predmetov in črk v bližini. Pojavijo se lahko tudi hujše motnje, denimo katarakta, ki povzroči zamegljen vid, ali glavkom oziroma previsok očesni tlak. Slednji lahko poškoduje vidni živec in povzroči trajno izgubo vida, če ni zdravljen. Preventivni pregled ga lahko odkrije, zgodnje zdravljenje pa odloži najhujši možen izid.

Starostna degeneracija makule vodi v napredujočo izgubo centralnega vida.

Daljnovidnost je najpogostejša motnja vida. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Starostnike, občasno pa tudi mlajše posameznike včasih prizadene starostna degeneracija makule (rumene pege). Gre za bolezen, ki vodi v napredujočo izgubo centralnega vida. Bolniki s sladkorno boleznijo tvegajo diabetično retinopatijo. Visok krvni sladkor lahko poškoduje majhne krvne žile v mrežnici, kar lahko privede do izgube vida.

Znano je, da so sončna očala več kot le modni dodatek. Oči zavarujejo pred škodljivimi UV-žarki in tako zmanjšujejo možnost okvare mrežnice in nastanka sive mrene.